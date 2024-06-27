«Ростелеком» развернул цифровую инфраструктуру в хакасской деревне Большие Арбаты

«Ростелеком» развернул цифровую инфраструктуру в деревне Большие Арбаты Республики Хакасия. С помощью интернета местные жители сохраняют национальные традиции. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В 2021 г. компания построила оптическую сеть и предоставила жителям доступ к высокоскоростному интернету, а в 2023 . в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) подключила базовую станцию сотовой связи. Это повлияло на проведение местных праздников и уличных гуляний.

Большие Арбаты находятся в Таштыпском районе Хакасии. В удаленной деревне проживают всего 190 человек: 38 детей, подростков, юношей и девушек, 142 взрослых и пожилых человека и 10 долгожителей — тех, кому за 80 лет. Все они говорят на хакасском языке и соблюдают обычаи предков.

«Мы стараемся сохранять национальную культуру и прививать ее молодым. Но чтобы не быть полностью отрешенными от внешнего мира, а соответствовать ему, я, например, с удовольствием общаюсь через интернет и изучаю там все, что может пригодиться в моей работе — описания обрядов, народных традиций. Что-то из этого беру для наших мероприятий, детям распечатываю тексты на хакасском языке, интересные сценарии конкурсов и многое другое», — сказала Клара Тиспирекова, жительница деревни Большие Арбаты, заведующая местным клубом.

Благодаря проводным и мобильным каналам связи (4G/LTE) у жителей деревни появилась возможность не только получать информацию из Сети, но и делиться своими яркими событиями. Специально для этого они создали группу в VK, где выкладывают видео, пишут посты и комментарии на русском и на хакасском языках.

«Мы привыкли: если УЦН 2.0, то это доступ к госуслугам, дистанционные консультации врачей, онлайн-образование, если домашний интернет, то пакет сервисов умного дома, интерактивное ТВ. Но есть территории, где люди только начали осваивать цифровые технологии и их интересуют более приземленные вещи, например, быстрый поиск сценария, чтобы организовать веселый праздник. Казалось бы, мелочь, а она делает повседневную жизнь в глубинке лучше», — отметил Игорь Хайруллин, директор сервисного центра «Ростелекома» в городе Саяногорске Республики Хакасия.