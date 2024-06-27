CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

«Росэлектроника» создала комплектующие для турбин электростанций взамен импортным

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал опытные образцы комплектующих для турбогенераторов электростанций – щеток электрических машин. Применение новых изделий позволит отказаться от приобретения иностранных компонентов и повысит эффективность работы генерирующего оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Щетками электрических машин называют скользящие электрические контакты, проводящие ток между неподвижными и движущими частями различных электротехнических устройств. Преимущественно щетки изготавливаются из графита и применяются для подачи тока на подвижные узлы электродвигателей, генераторов, токоприемников троллейбусов, трамваев, электровозов, оборудования электростанций.

В составе «Росэлектроники» разработкой таких комплектующих занимается НИИ электроугольных изделий (НИИЭИ). Электрические щетки «ЭГ5» разработаны с учетом повышенных требований к надежности. Они обеспечивают стабильную работу турбогенераторов при линейной скорости контактного кольца не более 90 м/с, плотности тока не более 15 А/см2 и давлении на щетку до 21 кПа. Это позволяет использовать их при разработке новых двигателей для топливно-энергетического комплекса.

«Низкое удельное сопротивление и малый коэффициент трения делают разработанные щетки более надежными и эффективными по сравнению с существующими российскими и зарубежными образцами. В настоящий момент на рынке нет изделий, которые обладают аналогичными характеристиками, что позволит не только заменять труднодоступные иностранные комплектующие, но и повысит эффективность работы оборудования. В ближайшее время мы планируем приступить к испытаниям разработанных образцов», – сказал генеральный директор НИИЭИ Иван Пугачев.

НИИ электроугольных изделий является единственным в России научно-техническим центром по созданию щеток для электрических машин регулируемого электропривода всех видов, в том числе для авиационно-космической техники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

«Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

В России разработали математическую модель идеального автоматизированного склада

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024