Проект ЛАБ СП и Knauf стал победителем премии CNews «Импортозамещение года»

Проект ЛАБ СП и российского подразделения Knauf по внедрению платформы Integration Gears победил в номинации «Импортозамещение года в инструментах для интеграции приложений» премии CNews.

Из-за ухода зарубежного вендора российское подразделение Knauf перешло на локальные инсталляции SAP ERP и других важных для бизнеса систем. Компании требовалось перевести все ранее организованные интеграционные потоки через корпоративную шину SAP PO на новую локальную платформу. В числе самых критичных оказался логистический электронный документооборот с поставщиками и дистрибьюторами.

«Мы очень рады получить эту награду. В рамках пилотного проекта платформа Integration Gears стала не только полноценной функциональной заменой шины SAP PO, но и улучшила результаты по производительности и гибкости настройки интеграционных сценариев, – сказал Максим Цветков, системный аналитик российского подразделения Knauf. – По его итогам мы приняли решение использовать интеграционную платформу Integration Gears в качестве корпоративной. На данный момент мы завершили первую фазу внедрения и уже приступили ко второй».

«Для нас очень важно, что наш проект был так высоко оценен экспертами в отрасли, – сказал Павел Деверилин, генеральный директор ЛАБ СП. – По факту наши текущие реалии – большое количество разных систем в ИТ-ландшафтах, которые должны работать как единый механизм. Мы серьезно подошли к тому, чтобы сделать платформу Integration Gears масштабируемой, производительной и достаточно простой в поддержке, чтобы она отвечала серьезным требованиям крупного бизнеса. Кроме того, мы продолжаем работать над ее развитием. На данный момент в активной фазе разработки три новых модуля: Schema Registry, Monitoring Center, API Management».