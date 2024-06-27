Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление

Российская платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление. Новая функциональность позволит разработчикам оценить свои трудозатраты, провести аналитику кода, а также воспользоваться удобным таск-трекером для командной работы. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Разработчикам стал доступен таск-трекер для публичных и приватных репозиториев с настройкой полномочий и привилегий. С его помощью можно эффективно управлять работой над проектами, повысить прозрачность процессов, а также организовать работу на основе гибких методологий, таких как kanban. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Все пользователи получат уникальный функционал ИИ-ассистента GigaCode, позволяющий провести всего за пару минут аналитику кода (AI Code Review) и оценку трудозатрат на его создание (ИИ-оценка трудозатрат). Эта функциональность доступна на языке Java в режиме beta-тестирования эксклюзивно на платформе GitVerse в публичных репозиториях. Разработчикам достаточно выбрать свой git-репозиторий или создать запрос на включение на платформе и попросить ИИ-ассистента помочь c задачами. На выходе они получат быструю аналитику кода при запросе на включение, а также оценку трудозатрат на Java-разработку по репозиторию в целом и в разбивке по авторам коммитов.

Также пользователи теперь смогут управлять релизными версиями проекта и хранить цифровые артефакты — бинарные сборки, архивы исходного кода публикуемой версии, документацию и файлы с дополнительными материалами — в одном месте. Кроме того, можно хранить и публиковать пакеты для различных языков программирования, использовать их в процессе сборки, что расширяет возможности CI-/CD-конвейера на GitVerse. Инструмент поддерживает платформы maven, npm, docker, PyPI. А еще появилась возможность задать критерии качества и отслеживать соответствие им на этапах ревью, сборки, публикации, а также контролировать качество кода. Devsecops-конвейер позволит сделать разработку безопаснее.

Андрей Белевцев: «Мы постоянно опираемся на потребности разработчиков и добавляем необходимые инструменты, чтобы вести разработку было еще проще и быстрее. Часть востребованной функциональности мы реализовали на базе продуктов корпоративного уровня от «СберТеха» — Platform V Works: Task Tracker и Platform V Works: Artifactory. Эти решения уже доказали свою эффективность в масштабах «Сбера», а теперь индивидуальные разработчики и небольшие команды могут воспользоваться преимуществами комьюнити-версий этих продуктов на GitVerse. Мы продолжим развивать платформу, автоматизируя рутинные процессы и делая разработку еще более удобной».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы представили масштабное обновление платформы, усилив ее востребованной у разработчиков функциональностью. Так, например, разработчики смогут зеркалировать репозитории с GitVerse на другие площадки для резервного копирования. Еще была улучшена функциональность поиска: пользователи могут в один клик находить нужный репозиторий и открывать проект в локальной среде разработки».