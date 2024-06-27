«Первый Бит» привел к сквозной прослеживаемости франшизную сеть «Хмельная миля»

ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал учетные процессы ООО «Флешка» – компании, оказывающей услуги в области бухгалтерского учета и отчетности для сети франшизных магазинов «Хмельная Миля» программой «1С:Комплексная автоматизация». Об этом CNews сообщили представители интегратора «Первый Бит».

«1С:Комплексная автоматизация» - это программа для построения на предприятии единой информационной системы, охватывающей основные задачи управления и учета. Данное решение позволяет автоматизировать важнейшие области бизнеса: бухгалтерию, торговлю, склад, расчет зарплаты, кадровый учет.

Основная проблема ООО «Флешка» заключалась в производительности базы управленческого учета, основанной на устаревшем решении «1С», поддержку которого прекратили еще в 2019 г.

У компании более 400 торговых точек, и каждая из них заведена в системе как отдельная организация. Все это приводило к затягиванию расчета себестоимости и занимало значительное время. Также при больших объемах данных возникали проблемы, связанные с обменом между базами «бэк-офиса» и базами розничных магазинов, и перенастраивать этот обмен каждый раз было затруднительно.

Изучив предложение на рынке автоматизации, руководство коммерческой компании приняло решение обратиться к интегратору «Первый Бит».

Специалисты ИТ-интегратора посоветовали заказчику перейти на более современную и удобную версию учетного ПО – «1С:Комплексная автоматизация» редакции 2.5.

По результатам проекта директор компании теперь получает информацию о финансово-хозяйственной деятельности в режиме «онлайн» и в необходимых ему разрезах. Отчетность формируется автоматизировано из системы – время на ее подготовку сократилось на 40%.

Специалисты «Первого Бита» формализовали бизнес-процессы ООО «Флешка», а также избавили заказчика от доработок, которые годами копились и были не востребованы, чем сильно «облегчили» базу.

Получившаяся система способна рассчитывать себестоимость товаров для конкретных торговых точек в 10 раз быстрее исторической системы. Теперь себестоимость рассчитывается для каждой партии продукции, что позволило оптимизировать расходы на 15%.

«Самым сложным элементом проекта стала разработка внешних интеграций. Систему нужно было интегрировать с множеством различных программных продуктов – в том числе ГИС «Меркурий и «Честный знак», базой процессинга, базой финансового учета, базой распределительного центра и базой регламентированного учета. Такая сложная и разветвленная структура обменов заставила нас ориентироваться не только на одну базу, а сразу на все. Такой фокус помог нам создать инновационное окружение, в котором данные эффективно обмениваются между всеми уровнями системы», – сказал руководитель проекта ИТ-интегратора «Первый Бит» Дмитрий Кущев.

У компании появилась возможность разделить сеть магазинов на дивизионы, чтобы ускорить масштабирование и открытие новых торговых точек. Сократились сроки по созданию, реорганизации и ликвидации торговых точек и юридических лиц. Можно декомпозировать отчетность, информация в необходимых разрезах по финансово-хозяйственной деятельности формируется в режиме «онлайн».

«Благодаря профессионализму специалистов «Первого Бита», нам стало проще следить за развитием системы и выполнять новые требования законодательства, в том числе в части взаимодействия с ГИС системами. Сократились организационные расходы на содержание ИТ-инфраструктуры. Новая система позволяет нам быстро и просто заниматься вопросами развития бизнеса, не тратя лишнее время и ресурсы на рутинные задачи и ручные операции», – сказал ИТ-директор компании ООО «Фишка» Михаил Циблиев.

Внедрение системы «1С:Комплексная автоматизация» для повышения управляемости розничной сети из 400 магазинов «Хмельная миля» заняло девять месяцев – с января по сентябрь 2023 г.