«МегаФон» ускорил интернет в «стране ямщика»

На 20% выросла скорость загрузки цифровых сервисов в смартфонах жителей старинного города Ярославской области – Гаврилов-Яма. Перед началом туристического сезона инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, обеспечивающие мобильной связью жителей и гостей города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в историческом центре Гаврилов-Яма, а также на окраинах в жилых микрорайонах с малоэтажной застройкой. В периметр улучшений попали объекты социальной инфраструктуры, образовательные, культурные, медицинские учреждения, парковые зоны и жилые кварталы.

Базовые станции в Гаврилов-Яме одновременно обслуживают не только местных жителей, но и путешественников, которые интересуются историей ямской службы. Ямом называли селение, жители которого были ямщиками, содержали постоялые дворы, поставляли лошадей и ремонтировали повозки. Гаврилов-ямские ямщики возили почту в направлении Москвы, Ярославля, Костромы, Суздаля и других городов. Музей ямщика, купеческие постройки, знаменитая льняная мануфактура, уникальные коллекции женского рукоделия и живописные окрестности притягивают гостей с разных уголков страны. По обезличенной статистике оператора достопримечательности Гаврилов-Яма особенно интересны абонентам, приезжающим из Москвы, Владимира, Иваново и Вологды.

«Улучшить качество услуг связи в Гаврилов-Яме удалось благодаря расширению частотной полосы в сетях LTE. Инженеры перенастроили оборудование таким образом, чтобы высокочастотный диапазон LTE стал максимально использоваться для 4G, обеспечивая абонентов не только голосовой связью, но и скоростным мобильным интернетом. Модернизация стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности абонентов — на сегодня уже более 91% всего объема передачи данных в этом городе приходится на технологию LTE», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

В среднем местные абоненты в совокупности используют за месяц порядка 69 тыс. ГБ. 48% жителей Гаврилов-Яма пользуются современными смартфонами. Чаще жители города выходят в интернет с устройств Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9A и Samsung Galaxy A12.