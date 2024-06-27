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«МегаФон» обеспечил связью «Суворовский городок» Петергофа

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен жителям исторического района «Суворовский городок» Петергофа. В жилых массивах связисты установили новое телеком-оборудование и модернизировали существующие инфраструктурные объекты, которые ежедневно обеспечивают устойчивый сигнал, мгновенное соединение и быстрый интернет для местных жителей и туристов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телекоммуникационное оборудование появилось в юго-восточной части Петродворцового района Санкт-Петербурга. Обновленная сеть охватывает жилые комплексы «Новый Петергоф», «Петергоф парк», «Петергофский каскад» и коттеджный поселок «Таун град». Теперь местные жители могут еще быстрее серфить в сети, вызывать такси или смотреть расписание автобусов, учиться или заниматься хобби онлайн.

Качество связи стало лучше не только в многоквартирных домах, но и на исторической территории «Суворовский городок». В царской России здесь располагался Каспийский полк, для которого были построены казармы, жилые и учебные помещения, полковая церковь. А после Великой Отечественной войны сюда переехало Суворовское училище, которое и дало территории ныне существующее название. Сегодня тут находятся государственные учреждения – колледж, школа олимпийского резерва, стадион и другие социальные объекты.

«Сеть «МегаФона» сегодня покрывает все районы и населенные пункты, входящие в состав Санкт-Петербурга. На данном этапе у наших специалистов в фокусе внимания новостройки и особо загруженные локации. Именно поэтому в «Суворовском городке» на действующие базовые станции было установлено дополнительное оборудование, которое обеспечило более стабильное соединение, даже в исторической застройке, где толстые стены затрудняют проникновение сигнала. Благодаря такой модернизации пропускная способность сети выросла на треть», ̶ сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко.

Аналитики «МегаФона» подтверждают высокую востребованность быстрого доступа к цифровым сервисам среди жителей Петергофа. С начала 2024 г. рост интернет‑трафика, потребляемого абонентами, составил более 30%. В среднем горожане расходуют свыше 35 ТБ в месяц. Такого объема информации хватит, чтобы вести онлайн‑эфир без перерыва 12 лет подряд.

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