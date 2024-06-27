К сезону отпусков «МегаФон» увеличил емкость сети в аэропорту Благовещенска

Пассажиры международного аэропорта Благовещенска теперь перед посадкой на рейс могут комфортнее загружать фильмы и музыку. Инженеры «МегаФона» выполнили рефарминг в главной воздушной гавани региона и увеличили на 30% емкость сети. Улучшение качества связи почувствовали и абоненты, проживающие в расположенном рядом поселке Аэропорт. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За последний год пользовательская нагрузка на сеть в аэропорту значительно увеличилась, поэтому инженеры оператора развернули дополнительный среднечастотный LTE-слой. Это позволило большему количеству абонентов одновременно выходить в сеть и передавать данные с мобильных устройств как внутри вокзала, так и на парковке, в местах стоянки самолетов, а также на территории расположенного рядом жилого поселка.

В аэропорту Благовещенска идет масштабное обновление инфраструктуры, это позволило в 2023 г. на 8.5% увеличить пассажиропоток. Вместе с тем интернет-трафик также вырос, так в мае абоненты прокачали через сеть «МегаФона» в 1,2 раза больше данных, чем за аналогичный период 2023 г. При этом 35% трафика приходится на абонентов из других регионов страны.

Наиболее активно в ожидании рейса качают музыку и фильмы жители Хабаровского края. На одного путешественника из этого региона в месяц приходится около 2,2 ТБ данных. Также часто в аэропорту выходят в интернет абоненты из Москвы, Уфы, Кузбасса и Приморья.

«В периоды повышенной нагрузки, например, в сезон отпусков или в праздничные дни, потребность в качественной сотовой связи в аэропорту возрастает. Высокоскоростной интернет — хороший помощник для путешественников. Они могут сделать срочную работу, связаться с гостиницей или загрузить любимый сериал по пути на посадку. Мы провели работы на телеком-оборудовании, чтобы пассажиры и работники аэропорта могли в любой момент воспользоваться мобильным интернетом», - отметил директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Рост пассажиропотока определяет развитие телеком-инфраструктуры в главной аэрогавани региона. Развитие телекоммуникаций необходимо для эффективной работы современного аэропорта. Доступная устойчивая мобильная связь повышает привлекательность региона, дает ему преимущества среди других территорий. Приамурье становится более интересным для бизнеса и внутреннего туризма», - сказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.