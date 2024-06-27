ИИ-ассистент Giga Code поможет разработчикам провести аналитику кода и оценку трудозатрат на его создание всего за пару минут

Теперь разработчикам доступен уникальный функционал ИИ-ассистента Giga Code, позволяющий провести аналитику кода (ИИ Code Review) и оценку трудозатрат (ИИ оценка трудозатрат) на его создание. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

На текущий момент эта функциональность доступна на языке Java в режиме бета-тестирования только через платформу GitVerse в публичных репозиториях. Разработчикам достаточно выбрать свой git-репозиторий или создать запрос на включение (pull request) на платформе, и ИИ сгенерирует ответы. На выходе они получат сформированное «второе мнение» о коде в запросе на включение и узнают, сколько часов было потрачено на Java-разработку по репозиторию в целом и в разбивке по авторам коммитов. Это поможет ИТ-специалистам оценить и повысить эффективность процесса разработки. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Белевцев: «Мы видим, насколько Giga Code становится востребованным у пользователей: всего за несколько месяцев уже более 20 тыс. разработчиков установили ассистента и оценили его возможности. Для нас важно, чтобы сервис становился все проще и удобнее, поэтому мы прислушиваемся к мнению ИТ-сообщества и постоянно совершенствуем Giga Code. Нам удалось сделать действительно уникальный на российском рынке функционал сервиса, внедрив в него инструменты аналитики кода и оценку трудозатрат, который, уверен, будет востребован у всего ИТ-рынка».

Также благодаря обновленному набору моделей в Giga Code ИИ-ассистент поддерживает уже более 30 популярных языков программирования, включая PHP, Rust, Dart, HTML, Lua и другие. Кроме того, существенно улучшилась модель, используемая в многофункциональном чате. В чат были добавлены короткие команды, с помощью которых можно быстро решать задачи, часто возникающие при разработке, такие как объяснение кода, написание документации и генерация юнит-тестов.

Giga Code способен по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения непосредственно в среде разработки в режиме реального времени. Разработчикам также доступен многофункциональный чат, обладающий широкими возможностями инструктивной кодогенерации. Giga Code развивается в синергии с сервисом GigaChat с точки зрения используемых технологий, моделей, процессов и подходов. Под капотом Giga Code находятся нейросетевые модели, которые обучены на больших корпусах исходного кода и специализируются на определенных задачах разработки.

Сервис доступен пользователям платформы для работы с исходным кодом GitVerse как в качестве плагина для сторонних сред разработки, так и в составе новой Giga IDE Desкtop от Сбербанка.