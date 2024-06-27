«Группа ЛСР» создала смарт-инфраструктуру знаковых объектов на базе платформы Ujin

Строительный холдинг «Группа ЛСР» благодаря ИT-компании «Юникорн» внедрил цифровые технологии на объектах Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь жителям новостроек помимо планировочных решений и благоустроенной территории доступна смарт-инфраструктура умных зданий, которая обеспечит высокие стандарты безопасности и комфорта. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

«Группа ЛСР» и разработчик платформы для умных зданий, компания «Юникорн», реализовали проекты по созданию единой цифровой среды первой очереди ЖК «Морская набережная» (Санкт-Петербург) и 12-й корпуса ЖК «Лучи» (Москва).

Платформа Ujin обеспечит работу функционала умных ЖК, в том числе систем безопасности и взаимодействие с ее конечными пользователями – жителями и посетителями жилых комплексов. Каждому новоселу уже доступны коммерческие и жилищно-коммунальные сервисы, воспользоваться которыми можно с помощью кастомизированного мобильного приложения. Используя его, каждый житель сможет заказать электронные пропуска для гостей, просматривать камеры на территории и дистанционно управлять видеодомофоном.

Общение с управляющей компанией также будет происходить в режиме онлайн: оформление заявок на обслуживание, заказ платных сервисов, передача показаний приборов учета, просмотр квитанций и оплата коммунальных услуг, просматривать новости управляющей компании.

«Как лидер рынка недвижимости мы стремимся идти в ногу со временем, поэтому большое внимание уделяем диджитализации всех процессов, – сказал Сергей Федоров, директор по информационной инфраструктуре «Группы ЛСР». – Нам важно предоставить своим клиентам максимально комфортный и понятный сервис, который облегчит им взаимодействие с застройщиком, с управляющей компанией и его новым домом».

Девелопер и ИIT-компания договорились о расширении портфеля совместных проектов. На этапе подключения к платформе Ujin находится введенные в 2024 г. корпуса флагманского московского ЖК «ЗИЛАРТ», который представляет собой новое уникальное пространство столицы с красивыми домами, богатой инфраструктурой и обширными зелеными зонами. На финальном согласовании находятся проекты Neva Residence, второй очереди «Морская набережная» и новые дома в Цивилизации на Неве. Каждый новый проект будет иметь свою цифровую «изюминку». Для строящихся ЖК прорабатывается возможность установки «умных» почтовых ящиков, которые присылают уведомление о получении письма на смартфон с возможностью открытия через мобильное приложение.

«Девелоперы из числа лидеров отрасли сегодня не видят свое развитие без цифровизации. Создание единой цифровой среды в жилых комплексах – это конкурентное преимущество, которое делает проекты уникальными и востребованными у конечных покупателей. Платформа Ujin благодаря своей открытости позволяет создать смарт-экосистему, которая объединяет не только цифровые сервисы для застройщиков, управляющих компаний и жителей, но и позволяется связывать внутриквартирное и внутридомовое оборудование в единую систему. «Группа ЛСР» задает высокие стандарты качества недвижимости, а Ujin позволит реализовать максимальный функционал умного здания», – отметила СЕО компании «Юникорн» Светлана Перминова.