ГК Softline оснастила «Кванториум» в гимназии Санкт-Петербурга

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект по оснащению «Кванториума» на базе гимназии № 293 им. В.С. Гризодубовой в Санкт-Петербурге. В рамках него специалисты ГК Softline оснастили лаборатории по физике, биологии и робототехнике. Об этом CNews сообщили представители Softline.

С помощью нового и современного оборудования в детском технопарке уже проводится обучение школьников по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Кроме того, эксперты ГК Softline и вендора также провели для педагогов и инженеров «Кванториума» обучение по работе с новыми устройствами. Данный проект способствует реализации стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей.

«Кванториум» на базе гимназии № 293 им. В.С. Гризодубовой создан в 2023 г. в рамках федерального проекта национального проекта «Образование». Детский технопарк призван помочь школьникам в освоении научно-исследовательских и инженерно-технических направлений, нацелен на формирование креативного и критического мышления и развитие современных компетенций и навыков.

ГК Softline поставила для «Кванториума» робототехническое оборудование, оснастила цифровые лаборатории, помогла провести пусконаладочные работы. В оснащении технопарка использовались современные роботехнические модули и другие учебные наборы вендора «Экзамен-Технолаб» — одного из российских разработчиков и поставщиков комплексных решений в сфере образования. Сейчас на базе «Кванториума» уже проводится обучение по предметам из областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Технология». Также технопарк используется для проведения курсов по выбору обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего образования. В его стенах проводятся и внеклассные мероприятия для обучающихся, в том числе конкурсы, интеллектуальные и творческие состязания, олимпиады.

«Участие ГК Softline в национальных проектах России представляет для нас большую ценность. Мы занимаемся оснащением детских технопарков с 2016 г. — с момента запуска проекта. За это время мы оборудовали порядка 10 таких технопарков, два из которых функционируют в Санкт-Петербурге. В рамках проекта по созданию «Кванториума» на базе гимназии № 293 мы опирались на свой наработанный опыт и компетенции в создании уникальной среды для развития ребенка по востребованным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Мы рады видеть, что оснащение высокотехнологичным оборудованием учебных кабинетов и лабораторий также отражается на повышении компетенций педагогов и обогащении содержания реализуемых в гимназии программ», — отметил Александр Гуркин, руководитель направления образовательных проектов ГК Softline.

«Мы видим свою миссию в том, чтобы стимулировать интерес детей к сфере инноваций и высоких технологий. Поэтому в нашей гимназии в рамках «Кванториума» мы стремимся создать такую образовательную среду, которая бы поддерживала талантливых подростков, способствовала их вовлечению в научно-техническое творчество. Благодарим ГК Softline за помощь в создании детского технопарка в стенах нашей гимназии. Специалисты компании хорошо разбираются в специфике отрасли, они не только поставляли оборудование, но и консультировали на протяжении всего проекта. В результате в нашем «Кванториуме» мы не только преподаем по учебной программе, но также проводим внеклассные занятия по высокотехнологичным направлениям: хайтек, робототехника, информационные технологии, 3D, био, нано и медиа, что способствует повышению математической и информационной грамотности, формированию навыков командной работы, а также критического и креативного мышления», — сказал представитель гимназии № 293.