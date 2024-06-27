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Cloud4Y предоставил виртуальные GPU креативному агентству TRIBE

Облачные мощности Cloud4Y помогают креативному агентству создавать контент для онлайн-кинотеатра Premier.

Агентство TRIBE специализируется на интерактивном маркетинге, который включает веб-игры, промо сайты и лендинги, чат-боты и др. Среди клиентов TRIBE онлайн-кинотеатр Premier, CDEK, «Яндекс», Pari, Т-банк, издательская платформа «Литрес» и др.

Для нового проекта, комедийного сериала про русских спецагентов «Красный 5», требовалось быстро обучить ИИ-модели, а также отрендерить большой объем видео. Локальные ресурсы не подходили из-за жестких временных рамок. Поэтому агентство TRIBE обратилось за помощью в Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Корпоративный облачный провайдер предоставляет возможность аренды GPU серверов для машинного обучения и работы с ИИ. Графические процессоры Cloud4Y позволяют решать задачи, требующие больших вычислительных мощностей, благодаря чему подходят для работы с большими данными. Арендуя облачный сервер, компания может именно то количество ресурсов, которое необходимо для решения задачи. При необходимости мощности можно масштабировать в любой момент.

Благодаря слаженной работе технических специалистов с обеих сторон за месяц удалось собрать работающую под нагрузкой систему и успеть провести нагрузочные тестирования. Специалисты провайдера помогли подобрать конфигурации серверов с GPU, а также настроить балансировщик нагрузки. Это позволило максимально снизить время генерации, увеличив охват аудитории.

В настоящее время TRIBE продолжает сотрудничать с Cloud4Y в рамках новых проектов.

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