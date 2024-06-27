Анонс июльского релиза «1С:ITILIUM 1.0.1.3» и планы по развитию экосистемы для управления услугами

Центр разработки «1С:ITILIUM» — нового совместного решения, выпущенного в начале 2024 г. фирмой «1С» и компанией-разработчиком «Деснолом», продолжает развитие экосистемы цифровых инструментов для эффективного управления сервисом. В июле планируется выход релиза «1С:ITILIUM 1.0.1.3.» Изменения коснутся как «большой системы», так и портала самообслуживания, которым пользуются потребители услуг. Кроме того, в 2024 г. будет сделан важный шаг в совершенствовании мобильного приложения для сервис-инженеров. Об этом CNews сообщили представители «Деснол Софт».

Новая система «1С:ITILIUM», прототипом которой стало решение «Итилиум», развивавшееся с 2006 г., была официально представлена пользователям в декабре 2023 г. Второй релиз увидел свет в апреле 2024 г.

Начиная с релиза 1.0.1.3 в «1С:ITILIUM» можно будет подключать расширения через механизм БСП. Это позволит обеспечить простую интеграцию с новым сервисом для управления ИТ-инфраструктурой U-Connect, разработанным компанией-партнером «Актив Компьютерс» и дополняющим экосистему эффективных решений для управления услугами.

При переходе на операционную систему Astra Linux многие пользователи применяют программный комплекс ALD Pro, предназначенный для централизованного управления объектами организаций различного масштаба. Центр разработки Деснола провел ряд работ по проверке совместимости, и теперь может с уверенностью говорить, что между ALD Pro и «1C:ITILIUM» «стыковка прошла успешно». Обновившись до релиза 1.0.1.3, который выйдет в июле 2024 г., появится возможность пользоваться механизмом обмена.

Откликаясь на предложения пользователей, в релиз 1.0.1.3 разработчики добавят механизм обновления списка контактной информации при загрузке из Active Directory. Ранее технические особенности реализации обмена «1С:ITILIUM» с AD не позволяли обновлять список реквизитов в карточках пользователей в уже существующей настройке загрузки — для того, чтобы появились новые реквизиты блока контактной информации для физических лиц, приходилось каждый раз создавать новую настройку, что было весьма трудозатратно. Обновление списка контактной информации при загрузке из AD поможет упростить администрирование системы.

В планах развития системы «1С:ITILIUM» на 2024 г. — добавление универсальных чек-листов для использования в нарядах. Их уже применили на проекте автоматизации управления услугами и активами в ТД «Аникс». По результатам проекта и с учетом обратной связи от пользователей было принято решение обогатить этой функциональностью продукт «1С:ITILIUM». В системе Итилиум такой возможности не было. В дальнейшем пользователи смогут применять чек-листы и в мобильном приложении.

С выходом нового решения «1С:ITILIUM» компания-разработчик отказалась от поддержки приложения на мобильной платформе «1С» и в настоящее время развивает нативную версию приложения, которое показывает лучшие результаты с точки зрения эргономики и быстродействия. Приложение разработано на ОС Android, предназначено для сервис-инженеров и позволяет вести работу с обращениями и нарядами. В настоящее время идет развитие еще одного важного элемента — блока, который связан с управлением активами. Сейчас работы носят подготовительный характер, т.к. этот процессный блок весьма обширный и на его реализацию требуется время. Завершить разработку «Деснол» планирует в течение 2024 г.

А вот изменения в веб-портале произойдут уже с выходом июльского релиза «1С:ITILIUM 1.0.1.3» и коснутся, в первую очередь, интерфейса и юзабилити. Принимая решение о необходимости этих изменений, разработчики опирались на запросы активных пользователей портала.

Так, планируется скрывать из интерфейса блок с новостями, если для пользователя не создано ни одной новости — станет меньше «визуального шума».

На странице категории шаблонов для регистрации обращений будут добавлены кнопка «Назад» для возврата к предыдущей странице, а также возможность объединять категории шаблонов для регистрации обращений в группы по общим классификационным признакам, что позволит разгрузить интерфейс начальной страницы. Пользователь будет выбирать сначала группу категорий, потом интересующую его категорию и затем шаблон для регистрации своего обращения.

Плюс к этому появится множественный выбор конфигурационных единиц при регистрации обращения — это полезно в тех случаях, когда нужно подать заявку сразу по нескольким КЕ.

Кроме того, разработчики планируют добавить для пользователей возможность самостоятельно конфигурировать расположение блоков на начальной странице портала. То есть теперь каждый сам для себя сможет определить, какой блок наиболее важен, а какой в меньшем приоритете. Например, можно будет переместить блок с новостями в верх страницы, а блок с массовыми обращениями — в низ.