Веб-интегратор «Факт» запустил единую CRM-систему в пилотном подразделении Kerama Marazzi

Веб-интегратор «Факт» внедрил CRM-систему для ведущего производителя декоративно-отделочных материалов из керамики — Kerama Marazzi. В качестве пилотного проекта по внедрению CRM-системы было выбрано подразделение в Уфе. Уникальность и сложность проекта заключалась в том, что каждое региональное подразделение в перспективе хотело сохранить ряд специфических процессов, и при этом использовать общую платформу для выстраивания процесса продаж. Об этом CNews сообщили представители компании «Факт».

Kerama Marazzi – производитель декоративно-отделочных материалов из керамики на российском рынке. Деятельность компании охватывает сегменты рынка: от розничных продаж до сотрудничества с дистрибьюторами, дизайнерами и архитекторами. Для того чтобы поддержать динамичные потребности рынка и улучшить взаимодействие с клиентами, Kerama Marazzi приняла решение о внедрении единой CRM-системы.

До того, как было принято решение по внедрению CRM, в каждом подразделении компании были свои бизнес-процессы, и отсутствие стандартизированных данных приводило к сложностям в централизованном учете и контроле сбора и обработки лидов, а также затрудняло отслеживание всего пути сделки, так как многие операции проводились вручную, в том числе и управление клиентской базы. Трудоемким был и процесс учета посещения мероприятий для дизайнеров и архитекторов. С внедрением CRM-системы планировалось автоматизировать все эти процессы и сделать их более эффективными.

CRM-система, разработанная и внедренная веб-интегратором «Факт», представляет собой интегрированное решение, специально адаптированное под потребности и цели Kerama Marazzi. Система позволяет хранить информацию о клиентах, цифровизировать бизнес-процессы и поддерживать основные розничные продажи, сохраняя при этом региональную специфику для каждого подразделения.

Команда экспертов веб-интегратора «Факт» стандартизировала и подготовила к реализации бизнес-процессы в «Битрикс24», которые будут применяться во всех региональных подразделениях компании для разных ролей клиентов. Сейчас налажен процесс сбора информации лидов, проводится их классификация по различным характеристикам. Автоматизирован процесс онлайн- и офлайн-продаж, включая весь цикл от предложения товара до его приобретения. Через CRM-систему есть возможность заключать договоры с дизайнерами и архитекторами, собирать информацию о потенциальных клиентах и приглашать их на мероприятия; автоматизирован процесс обработки претензий и обращений клиентов.

Веб-интегратор «Факт» более 12 лет специализируется на создании и сопровождении CRM-систем.

Наталья Медведева, начальник отдела внедрения CRM в Kerama Marazzi: «Процесс выбора подрядчика у нас занял продолжительное время работы с тендером. Мы тщательно проанализировали рынок, после этого мы остановили свой выбор на трех компаниях, в том числе и веб-интеграторе «Факт». Учитывая приемлемую для нас ценовую политику, наработанный опыт с «1С-Битрикс24», высокие компетенции и готовность к взаимодействию, в итоге мы решили сотрудничать с командой «Факт».

По итогам проекта внедрения CRM-системы в пилотном регионе в Уфе в компании Kerama Marazzi подразделению удалось сохранить свою региональную специфику, несмотря на внедренную общую платформу. В планах у компании внедрять CRM-систему в остальные региональные подразделения. Командой «Факт» было выполнено шесть интеграций и настроено пять масштабных бизнес-процессов. Разработан смарт-процесс для целевых групп клиентов: архитекторы, дизайнеры.

Kerama Marazzi получила инструмент увеличения продаж за счет систематизированного контроля менеджеров и настройки дополнительных каналов коммуникации с клиентами. CRM-система дает возможность омниканально собирать информацию о клиентах. Теперь менеджер не тратит время на уточнение данных и быстро отвечает на вопросы клиента. Менеджеры «на замене» принимают текущие задачи и могут компетентно и быстро ответить по содержанию сделки, исходя из истории коммуникации.