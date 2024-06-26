МТС запустила связь 4G в 60 селах и деревнях Кузбасса

ПАО «МТС» сообщает о масштабном расширении покрытия 4G (LTE) на территории Кемеровской области. Доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС получили жители 60 малых населенных пунктов, в каждом из которых проживают от 40 до 450 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Так, МТС приняла в свою мобильную сеть 16 сельских населенных пунктов в Мариинском муниципальном округе. Это, например, деревни Петровка, Кирсановка, Знаменка, села Большой Антибес, Тенгулы и Туйла. В Топкинском округе сеть 4G МТС заработала в шести селах и деревнях, в Тяжинском округе, как и в Новокузнецком муниципальном районе – в пяти. Также доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС получили сельчане в Яйском, Яшкинском, Ижморском, Крапивинском, Таштагольском и других округах и районах.

Сравнительно недавно в этих, зачастую на многие километры отдаленных от райцентров, деревнях и селах не было мобильной связи. С ее приходом почти 12 тыс. жителей области получили возможность не только в любой момент позвонить, но и зайти на «Госуслуги», сделать банковский перевод онлайн, посмотреть новинки кино в высоком качестве, пообщаться с друзьями и родственниками по видеосвязи и т. д.

«С появлением в малых населенных пунктах сети 4G местные жители получают доступ ко всем преимуществам скоростного мобильного интернета наравне с горожанами. Они точно так же могут пользоваться цифровыми сервисами, которые делают повседневность удобней и интереснее: это телемедицина, онлайн-банкинг, стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры, мессенджеры и так далее. У школьников появляется почти не ограниченный доступ к бесплатным образовательным программам, а у фермеров – новые каналы для продажи сельхозпродукции. Наличие современной мобильной связи в целом повышает качество жизни на селе», — отметил директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.