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Flowwow расширил возможности ERP-системы Hoog

В 2023 г. маркетплейс Flowwow объявил о запуске ERP-системы для базового учета товаров и оптимизации бизнес-процессов в цветочном бизнесе. В течение года команда совершенствовала продукт: по результатам работы в систему были добавлены аналитические дашборды, позволяющие отслеживать выручку, маржинальность, средний чек, общее количество продаж и списаний. В Hoog также появились инструменты для работы с множественными поставками, проведения инвентаризации и управления несколькими филиалами в едином окне. Кроме того, команда Flowwow усовершенствовала карточки составных товаров, которые позволяют учесть букеты из цветов разных сортов и предсказывают, сколько подобных наборов можно собрать из товаров в наличии.

В последнем обновлении была добавлена возможность учета транспортировки товаров между филиалами одной сети магазинов. Это позволит предпринимателям принимать товар в одной точке и развозить их между филиалами, составляя один акт о перемещении вместо нескольких отдельных документов. Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

«Мы хотим помочь рынку расти и для этого предоставляем простую и доступную систему для управления цветочным магазином. Уже сейчас к нашему маркетплейсу подключилось порядка 11 тыс. селлеров из этой сферы, что дает нам возможность совершенствовать продукт, основываясь на обратной связи магазинов, а также находить узкие для автоматизации места. Система учета, специализирующаяся на цветочной отрасли, поможет даже небольшим точкам автоматизировать управление своим бизнесом и существенно снизить риск совершения ошибок в процессе учета товаров. В ближайших планах команды — завершить интеграцию с Flowwow, что позволит всем селлерам, использующим Hoog, автоматизировать учет товаров, проданных через маркетплейс», — отметил Рафаэль Шакуров, Head of Product ERP маркетплейса Flowwow.

До конца 2024 г. команда ERP-системы планирует внедрить в приложение управление клиентской базой, а также дать продавцам возможность настраивать рабочее расписание сотрудников и автоматически рассчитывать им заработную плату исходя из количества отработанных смен.

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