«ЕвроХим» запустил в шахту робособаку и разрабатывает свой взрывозащищенный дрон

Возможности роботизированных программно-аппаратных комплексов на шагающей и гусеничной платформах протестировали в шахте Усольского калийного комбината. Самоходные роботизированные системы предназначены для обследования конвейерного штрека: мониторинга кровли и поиска неисправностей роликовых опор, ленты и двигателей конвейера. Кроме того, комплекс можно использовать для наблюдения за состоянием опасных выработок: робот справится, если обрушения не слишком большие. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии и платформы».

Цифровизацию «ЕвроХим» начал с внедрения инструментов для безопасного и эффективного управления производством - решений с применением искусственного интеллекта, аудио и видеоаналитики, датчиков интернета вещей. Сейчас компания системно тестирует и адаптирует и другие современные решения: дроны, БПЛА, роботизированную технику. В начале 2024 г. на Усольском калийном комбинате проводились испытания дрона для анализа состояния шахт и ее кровли, осмотра опасных и труднодоступных мест. Решение востребовано производством, поскольку помогает эффективно решать задачи и позволяет убрать человека из опасных зон. Сейчас «ЕвроХим» разрабатывает свой взрывозащищенный дрон, так как протестированное иностранное решение требует сертификации и более не доступно.

Цифровые технологии и платформы «ЕвроХим» запустил в шахту робособаку

Применение робособаки – важный шаг для «ЕвроХима» на пути к руднику будущего. Когда компания начнет использовать цифровой двойник, такие роботы будут обходить шахты, мониторить и обновлять по ним информацию. Сотрудники ИТ-блока «ЕвроХима» дали самоходной роботизированной платформе DeepRobotics X20 былинное имя «Добрыня». Робособака может двигаться в автономном режиме по заранее построенному маршруту, кроме того, оператор управляет устройством с помощью пульта. Также в шахте проходил испытание программно-аппаратный комплекс на гусеничной платформе. Он справился с условиями в шахте хуже, чем робособака на шагающей платформе.

С помощью «Добрыни» специалисты «ЕвроХима» могут проводить регламентный мониторинг рабочих зон, чтобы оценить правильное закрепление крепи и положение кровли. Робособака способна следить и за пульпопроводом, по которому пускают жидкость для гидрозакладки отработанных камер и контролировать их износ.

«Добрыня» оснащен лидаром Robosense, лазерным сканером, камерой видеонаблюдения, системой тепловизионного зрения, а также датчиками температуры и влажности. Кроме того, среди дополнительного оборудования есть газоанализаторы, оценивающие содержание горючих газов метана и водорода.