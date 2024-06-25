Впервые в России разработан универсальный робот для кормления коров

Роботизированную систему для кормления крупного рогатого скота «Цифровой Кентавр» разработали в Санкт-Петербургском университете ветеринарной медицины (СПбГУВМ). Команда стартапа стала участником федерального проекта Минобрнауки России «Платформа университетского технологического предпринимательства». Об этом CNews сообщили представители СПбГУВМ.

«Цифровой Кентавр» представляет собой автономную модульную платформу – за основу взята рама ГАЗели, без кузова и кабины. На платформу установлены литий-железо-фосфатный аккумулятор и дизель-генератор. При заезде в коровник дизель генератор выключается, и раздача происходит полностью на электротяге без выбросов внутри коровника.

Беспилотный робот может управлять подвесным оборудованием и прицепной техникой (в нашем случае это кормосмеситель), в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта для навигации и оптимизации процессов кормления и с помощью электрического вала отбора мощности (мощность 10 кВт) готовит кормовую смесь, развозит корм по территории фермы и дозированно распределяет по кормовым столам с учетом количества животных в группах на ферме. В проект также встроена система рекомендаций: робот может предложить оптимальные схемы кормления, исходя из текущей кормовой базы. Он может быть оснащен системой выгрузки данных с помощью API, трекингами ГЛОНАСС/GPS и может интегрироваться с ПО «1С:Предприятие».

Разработчики «Кентавра» отмечают, что аналога устройства, совмещающего сразу столько опций и функций, в России нет. Первый опытный образец уже прошел «ходовые» испытания на базе университета. Сейчас робот оснащен электрической силовой установкой отечественного производства мощностью 20 кВт, уровень локализации полупромышленной сборки составляет более 70%. Партнеры стартапа в лице «Технопарка Санкт-Петербурга» помогают локализовать производство до уровня 95%.

«Это по-настоящему инновационное решение, которое поможет значительно улучшить процессы кормления животных и повысить эффективность фермерского хозяйства в России», — сказала один из основателей стартапа Милена Мурзина.

Идея создания роботизированного комплекса кормления животных появилась в результате анализа сразу трех задач. Первая — обеспечить строгий режим кормления животных: любое отклонение, будь то сдвиг времени подачи корма или изменение его состава, приводит к снижению надоев на 15-20%, а также риск появления болезней связанных с отсутствием нужных питательных элементов. Вторая задача — оптимизировать расходы фермерских хозяйств и минимизировать влияние человека на точность выполняемых процедур. Третья задача обеспечить животных экологической раздачей готовой кормосмеси так как при классической раздачи животные получают порцию оксидов азота от дымящей трубы в основном трактора МТЗ.

Проект был создан студентами и выпускниками Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины и ИТМО и уже получил поддержку от стартап-студии СПбГУВМ в размере 2,4 млн руб.

Система кормления животных будет состоять из нескольких блоков, в частности это система контактного позиционирования робота в пространстве и система технического зрения, обеспечивающая безопасность перемещения установки. Важную роль будет выполнять система сбора всех данных о работе робота — с ее помощью можно будет анализировать и оптимизировать маршруты кормления и дозировку.

Робототехник Александр Медведев: «Самая большая трудность, с которой мы столкнулись в процессе создания платформы — поиск компетентных сотрудников, которые готовы работать с энтузиазмом и пониманием формы проекта!»

В будущем, по мнению разработчиков, возможно будет совмещать работу «Цифрового кентавра» с другими автоматизированными системами фермы, например автоматизированный рольставни на входе могут использоваться для контроля микроклимата простым открытием или закрытием или системами освещения и вентиляции с целью создания благоприятного микроклимата.

Стартап имеет высокий коммерческий потенциал: комплекс будет востребован фермерами и агрохолдингами, особенно в условиях ограничений импорта зарубежного оборудования и кадрового голода в сельском хозяйстве.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки России был запущен в 2022 г. с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Платформа включает в себя семь основных инструментов поддержки: конкурс «Студенческий стартап», предпринимательские точки кипения, акселераторы, тренинги, стартап-студии, университетские венчурные фонды, программу возмещения частных инвестиций. Операторами федерального проекта выступают: АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям (ФСИ), Фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Московский физико-технический институт (МФТИ).