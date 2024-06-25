CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

VK и НИУ ВШЭ подготовят специалистов по работе с искусственным интеллектом и высоконагруженными системами

VK и МИЭМ НИУ ВШЭ открывают набор на три магистерских программы Инженерно-математической школы: «Прикладные модели искусственного интеллекта», «Высоконагруженные системы и оптимизация кода» и «Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта». Обучение будет проходить в очном формате и рассчитано на абитуриентов с базовым ИТ-образованием. Занятия проводят специалисты VK и преподаватели НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители VK.

Все программы насыщены практикой — эксперты VK познакомят магистрантов с актуальными инструментами, кейсами и технологиями VK. Студенты будут работать над реальными задачами и получат опыт проектирования, разработки и внедрения востребованных ИT-продуктов. Лучшие студенты смогут пройти стажировку и получить предложение о работе в компании.

«Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта» — магистерская программа, в рамках которой студенты научатся создавать устройства со встроенными ИИ-моделями и работать на стыке софта и железа. Они получат знания и навыки в областях цифровой обработки сигналов, машинного обучения, оптимизации работы нейросетей с нейрочипами (NPU) и процессорными архитектурами.

Студенты магистратуры «Прикладные модели искусственного интеллекта» будут работать над решением прикладных задач с помощью машинного обучения в следующих направлениях: интеллектуальная обработка данных, компьютерное зрение и обработка естественного языка, создание рекомендательных моделей.

Благодаря направлению «Высоконагруженные системы и оптимизация кода» студенты получат знания и практические навыки в сфере разработки и обеспечения безопасности вычислительных систем и компьютерных сетей, технологий передачи данных, изучат вопросы проектирования информационно-аналитических систем.

«В 2022 г. мы вместе с НИУ ВШЭ запустили Инженерно-математическую школу — за это время в рамках мастерских студенты вуза разработали проекты и спроектировали полезные продуктовые и технологические решения, а некоторые ребята присоединились к нашей команде. Вместе с МИЭМ НИУ ВШЭ мы решили транслировать этот опыт на совместные магистерские программы, чтобы подготовить востребованных специалистов в области ИИ и высоконагруженных систем и дать возможность ребятам построить карьеру в перспективных направлении вместе с VK Education», — сказал Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK.

Студенты магистерских программ также получат возможность присоединиться к одной из мастерских Инженерно-математической школы НИУ ВШЭ и VK. Участники ИМШ получают стипендию от компании в размере 40 тыс. руб.

Обучение проходит очно в Москве и длится два года. В программах предусмотрены бюджетные и платные места. Для поступления необходимо пройти конкурсный отбор. Прием документов производится через личный кабинет абитуриента до 25 июля 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

В России готовят технологию предотвращения столкновений беспилотников и самолетов. Таких систем пока нет нигде в мире

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

«Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024