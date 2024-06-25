VK и НИУ ВШЭ подготовят специалистов по работе с искусственным интеллектом и высоконагруженными системами

VK и МИЭМ НИУ ВШЭ открывают набор на три магистерских программы Инженерно-математической школы: «Прикладные модели искусственного интеллекта», «Высоконагруженные системы и оптимизация кода» и «Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта». Обучение будет проходить в очном формате и рассчитано на абитуриентов с базовым ИТ-образованием. Занятия проводят специалисты VK и преподаватели НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители VK.

Все программы насыщены практикой — эксперты VK познакомят магистрантов с актуальными инструментами, кейсами и технологиями VK. Студенты будут работать над реальными задачами и получат опыт проектирования, разработки и внедрения востребованных ИT-продуктов. Лучшие студенты смогут пройти стажировку и получить предложение о работе в компании.

«Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта» — магистерская программа, в рамках которой студенты научатся создавать устройства со встроенными ИИ-моделями и работать на стыке софта и железа. Они получат знания и навыки в областях цифровой обработки сигналов, машинного обучения, оптимизации работы нейросетей с нейрочипами (NPU) и процессорными архитектурами.

Студенты магистратуры «Прикладные модели искусственного интеллекта» будут работать над решением прикладных задач с помощью машинного обучения в следующих направлениях: интеллектуальная обработка данных, компьютерное зрение и обработка естественного языка, создание рекомендательных моделей.

Благодаря направлению «Высоконагруженные системы и оптимизация кода» студенты получат знания и практические навыки в сфере разработки и обеспечения безопасности вычислительных систем и компьютерных сетей, технологий передачи данных, изучат вопросы проектирования информационно-аналитических систем.

«В 2022 г. мы вместе с НИУ ВШЭ запустили Инженерно-математическую школу — за это время в рамках мастерских студенты вуза разработали проекты и спроектировали полезные продуктовые и технологические решения, а некоторые ребята присоединились к нашей команде. Вместе с МИЭМ НИУ ВШЭ мы решили транслировать этот опыт на совместные магистерские программы, чтобы подготовить востребованных специалистов в области ИИ и высоконагруженных систем и дать возможность ребятам построить карьеру в перспективных направлении вместе с VK Education», — сказал Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK.

Студенты магистерских программ также получат возможность присоединиться к одной из мастерских Инженерно-математической школы НИУ ВШЭ и VK. Участники ИМШ получают стипендию от компании в размере 40 тыс. руб.

Обучение проходит очно в Москве и длится два года. В программах предусмотрены бюджетные и платные места. Для поступления необходимо пройти конкурсный отбор. Прием документов производится через личный кабинет абитуриента до 25 июля 2024 г.