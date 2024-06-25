В Сеченовском университете разработали VR-тренажер-симулятор для обучения будущих фармацевтов

В Институте фармации имени А. П. Нелюбина Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России создали программный модуль «Виртуальный завод», предназначенный для подготовки сотрудников отделов контроля качества и технологов фармацевтических производств. Он позволяет в режимах демонстрации, практики и экзамена решать реальные кейсы, возникающие при промышленном производстве таблеток, суппозиториев и инъекционных растворов, а также оценивать полученные навыки. Модуль разработан в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты». Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Программный модуль «Виртуальный завод» предназначен для студентов четвертого-пятого курсов, обучающихся по специальности «Фармация». VR-программу уже встроили в учебный процесс на кафедре фармацевтической и токсикологической химии имени Арзамасцева, а также на кафедре фармацевтической технологии Института фармации имени А.П. Нелюбина.

Отработка навыков с помощью «Виртуального завода» проводится на учебном занятии в VR-классе. Студентам предлагается выбрать одну из трех лекарственных форм и решить реальный производственный кейс по оценке качества лекарства или построению производственной линии. Все необходимое лабораторное и промышленное оборудование на «Виртуальном заводе» воспроизведено в 3D-макетах в натуральную величину, а манипуляции с их использованием анимированы. Это позволяет студентам запоминать правильную моторику и последовательность действий.

Особенность программы заключается в автоматической оценке знаний студента в режиме экзамена с начислением баллов. В программном модуле также предусмотрен демонстрационный режим, в котором преподаватель может показать обучающимся, как правильно проходить выбранный путь и пояснять важные моменты. Среди отечественных ПО известна VR-программа, симулирующая работу полноценного фармацевтического предприятия. Однако аналогов программ, обучающих работе с заводским оборудованием, до сих пор не было.

По словам доцента кафедры фармацевтической технологии Института фармации имени А. П. Нелюбина Елены Бахрушиной, с помощью виртуального симулятора можно отработать и усовершенствовать необходимые навыки, чтобы в своей профессиональной деятельности выпускники чувствовали себя гораздо увереннее.

«Фармацевтическая отрасль жестко регламентирована надлежащими практиками и производство лекарственных препаратов, которое регулируется правилами GMP, - не исключение. По этой причине прохождение практики на реальных фармацевтических производствах невозможно для большого потока обучающихся. Отдельная проблема - организация практик и экскурсий на производство для иностранных студентов, не являющихся гражданами России. В этих случаях «Виртуальный завод» - незаменимый инструмент, позволяющий создать правильное представление об обязанностях специалистов промышленного производства лекарственных препаратов, структуре производства и работе оборудования», – сказала она.

О своих впечатлениях от работы на «Виртуальном заводе», рассказали и студенты Института фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского университета.

«В качестве дополнения к традиционным методам обучения VR-программа - это очень крутая история, - сказала студентка четвертого курса Яна Юнтунен. - Она позволяет создать полное представление о фармацевтическом заводе, а также структурировать изученные вопросы во время учебного процесса».

«Стандартная учебная программа, к сожалению, не дает полного погружения в естественные условия фармпроизводства, - отметил аспирант первого года Иосиф Михел. - «Виртуальный фармацевтический завод» позволил максимально четко визуализировать расположение технологических участков на реальном производстве. А еще в симуляторе можно сконструировать свой технологический участок и проверить полученные знания».

«Виртуальный завод - это не только обучающая опция, но и важнейший профориентационный инструмент, позволяющий студентам набить свои профессиональные «шишки» еще в стенах вуза, - сказала ординатор первого курса Полина Сахарова. - Если раньше это достигалось методом проб и ошибок - стажировок на различных заводах, частой сменой мест работы в первые год-два после выпуска, - то теперь у студентов есть возможность примерить роль работника завода в VR-классе собственного университета».

«Эта учебная программа была для меня очень полезна, поскольку позволила быстро получить опыт работы с лабораторным и промышленным оборудованием, необходимым для контроля качества при производстве лекарственных препаратов, - сказала обучающаяся из Ирана, студентка пятого курса Газале Пуя. - В течение нескольких минут я выполнила эксперименты и практики, которые в точности имитируют реальные условия. Также решала задачи, с которыми можно столкнуться на промышленном производстве и оценивала полученные навыки».