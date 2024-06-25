Рождение каждого третьего ребенка в России регистрируется на «Госуслугах»

С начала 2024 г. рождение более 170 тыс. детей зарегистрировано онлайн — это каждый третий новорожденный в стране. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Для дистанционной регистрации нужно получить в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении. Сейчас их выдают не только мамам, но и папам. Таким образом отец может взять оформление документов для ребенка на себя.

Первым отцом, получившим электронное свидетельство, стал мужчина из Красноярска. Родители назвали сына Ильей.

С начала 2024 г. на «Госуслугах» оформили: 316 тыс. электронных медицинских свидетельств о рождении; 170 тыс. электронных актовых записей о рождении; 85 тыс. регистраций по месту жительства; 261 тыс. сертификатов на маткапитал; 353 тыс. СНИЛС; 284 тыс. ИНН; 246 тыс. полисов ОМС

Топ-5 регионов по регистрации рождения онлайн: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область, Башкортостан, Чувашия, Сахалинская и Новосибирская области.

Суперсервис «Рождение ребенка» создан и развивается по нацпрограмме «Цифровая экономика». Он позволяет оформить все необходимые новорожденному документы дистанционно. Не выходя из роддома, можно зарегистрировать рождение, получить маткапитал и прописать ребенка. Проактивно в личный кабинет приходят СНИЛС, ИНН и полис ОМС.