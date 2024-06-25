Ритейлеры начали продажи HONOR 200 Lite — первого смартфона серии HONOR 200 для портретной съемки

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи смартфона HONOR 200 Lite. Новинка оснащена основной камерой 108 Мп с тремя режимами приближения и фронтальной камерой 50 Мп с подсветкой для портретных снимков, немерцающим AMOLED-экраном с яркостью до 2000 нит, а также конфигурацией памяти 8 + 256 ГБ. HONOR 200 Lite работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 8.0 с технологиями искусственного интеллекта и улучшенным пользовательским опытом.

Основная камера HONOR 200 Lite с фокусом на съемку портретов состоит из модуля 108 Мп с диафрагмой f/1.75, сенсора 5 Мп с ультраширокоугольной оптикой и датчиком глубины, а также макрокамеры с разрешением 2 Мп. Пользователи могут создавать потрясающие фотографии с высокой детализацией за счет поддержки режима HIGH-RES для съемки в полном разрешении, а три режима приближения (1х, 2х, 3х) с точным отделением объекта съемки от фона и реалистичным боке позволяют подбирать оптимальный зум для эффектных портретов и выбирать между самыми крупными планами или съемкой героя с окружением.

Фронтальная камера с разрешением 50 Мп поддерживает новейший алгоритм HONOR RAW Domain для высокой детализации даже в самых светлых и темных участках, а также сохранения всех нюансов автопортретов. Интеллектуальные алгоритмы определяют количество людей в кадре и автоматически переключают режимы приближения 1х и 0,8х. Кроме того, пользователи могут самостоятельно менять угол обзора фронтальной камеры, чтобы сфокусироваться только на портрете или уделить больше внимания фону и окружающей атмосфере. HONOR 200 Lite также оснащен фронтальной светодиодной подсветкой и функцией «Свет для селфи», чтобы получать яркие и запоминающиеся кадры даже при недостаточном освещении.

Ритейлеры начали продажи HONOR 200 Lite — первого смартфона серии HONOR 200 для портретной съемки

HONOR 200 Lite оснащен AMOLED-экраном 6,7 дюйма с ультратонкими рамками, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит в режиме HDR. Инновационные технологии защиты зрения обеспечивают комфортное взаимодействие даже при длительном использовании в условиях недостаточного освещения. ШИМ-частота 3240 Гц гарантирует полное отсутствие видимого мерцания, 4096 уровней яркости позволяют точно регулировать интенсивность подсветки в зависимости от окружающего освещения, также пользователям доступны фирменные функции защиты зрения «Динамическая яркость» и «Циркадный ночной экран».

Ультратонкий корпус HONOR 200 Lite сочетает привлекательный внешний вид, эргономику и прочность. Смартфон толщиной всего 6,78 мм и весом 166 г гарантирует удобство использования на протяжении всего дня. Кроме того, он разработан с повышенной устойчивостью к повседневному износу за счет усиленных углов, прочного металлического сплава и использования эластичных амортизирующих материалов крепления экрана, что подтверждает сертификат 5 звезд SGS по устойчивости к повреждениям при падении с высоты до 1,65 метра.

HONOR 200 Lite оснащен 8 ГБ оперативной памяти с расширением еще на 8 ГБ с помощью технологии HONOR RAM Turbo, а накопитель емкостью 256 ГБ позволяет хранить все нужные игры, приложения, фотографии и документы. Процессор MediaTek Dimensity 6080 гарантирует высокую производительность в сочетании с энергоэффективностью. Мощный аккумулятор HONOR 200 Lite емкостью 4500 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, а полного заряда батареи хватает для 29 часов звонков, 14 часов непрерывного просмотра видео или 16 часов использования браузера. Комплектный адаптер HONOR SuperCharge 35 Вт позволяет быстро заряжать смартфон.

Новейшая версия операционной системы MagicOS 8.0 (на базе Android 14) предлагает улучшенный пользовательский опыт за счет инновационных функций, включая Magic Capsule с динамическими уведомлениями в области фронтальной камеры, Magic Portal для перемещения контента между приложениями одним жестом и Parallel Space для разделения личных и рабочих задач. Кроме того, улучшенный домашний экран поддерживает большие папки с настраиваемым размером и увеличение иконок приложений для запуска определенных функций в одно касание.

HONOR 200 Lite в цветах полночный черный, океанический голубой и мерцающий голубой уже доступен для покупки в «М.Видео», DNS, «Ситилинк», МТС, «МегаФон», «Билайн», Ozon. Стоимость новинки составляет 32,9 тыс. руб., в период с 25 июня по 8 июля действует специальное предложение: скидка четыре тыс. руб. на покупку и умные часы HONOR CHOICE Watch в подарок.