Платформа «Токеон» провела выпуск гибридных цифровых прав на торт

Платформа «Токеон» в день своего рождения провела эмиссию необычного выпуска – гибридных цифровых прав на торт. По ним инвесторы могут получить на выбор товар или деньги. Общий объем выпуска составил 10 тыс. руб., срок обращения – один день. Стоимость одного актива в момент размещения – 500 руб. Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

Каждый ГЦП удостоверяет право на один кусочек торта. Инвесторы, которые подали заявку на погашение активов с 12:00 до 17:00, получили в офисе платформы «Токеон» свои десерты. Инвесторы, которые не подали заявку до указанного времени или не смогли забрать торт до 18:00, получили денежные выплаты в размере 100% номинальной стоимости актива и гарантированный доход на каждый ГЦП.

«Мы убеждены, что основной потенциал рынка цифровых активов заключается в инструментах, которые не представлены на классическом рынке. Этим выпуском мы хотим показать, что, во-первых, сферы применения цифровых активов ничем не ограничены, и с их помощью бизнес может решать самые разные задачи. А во-вторых, что токенизация активов, даже весьма необычных – это быстро и просто», – сказал Максим Хрусталев, генеральный директор платформы «Токеон».