«Первый Бит» импортозаместил программных роботов с UiPath на PIX PRA в «Бургер Кинг»

Команда «Первый Бит» реализовала проект миграции программных робот с платформы UiPath на PIX RPA в «Бургер Кинг». В рамках проекта были замещены финансовые процессы казначейства, бухгалтерского и кадрового учета. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

«Бургер Кинг» использует программную роботизацию (RPA) с 2019 г. для автоматизации рутинных операций с высокой частотностью задач. В связи с окончанием действия лицензий UiPath и уходом вендора с рынка компании потребовалась оперативная миграция на отечественную платформу. По итогам оценок и тестирования было выбрано решение PIX RPA.

Партнером по миграции стала команда интегратора ИТ-решений «Первый Бит». Важными факторами при выборе партнера стали компетенции в обеих платформах, а также сформированная методология и инструменты миграции процессов.

Проект удалось реализовать в кратчайшие сроки – полтора месяца. Проектное управление ресурсной командой «Первого Бита» позволило вести параллельную разработку и ввод в эксплуатацию всех бизнес-процессов, а оперативное взаимодействие с функциональными заказчиками со стороны «Бургер Кинг» свело к минимуму риски простоев команды разработки.

В результате произошло полное импортозамещение UiPath на PIX RPA и оптимизация процессов под новую платформу. Это позволило избежать найма дополнительного персонала для выполнения рутинных задач – роботы обрабатывают около 12 тыс. документов ежемесячно. Также снизились риски ошибок в финансовых документах из-за человеческого фактора.

«Наша команда реализовала уже несколько проектов миграции и отточила методологию перехода на отечественные решения. А предыдущий опыт работы с «Бургер Кинг» позволил дополнительно сократить сроки переноса роботов на PIX RPA. Отдельно хочется отметить вовлеченность команды заказчика, которая является критически важной в подобных проектах», – сказал куратор проекта компании «Первый Бит», Александр Черников.

«Программные роботы выполняют большой пласт работ по обработке платежей, банковских выписок, проверки задолженности, выгрузке дынных из СБИС и др. Для нас было критически важно оперативно перейти на новое решение, чтобы сохранить роботизированные процессы и не подключать дополнительных сотрудников под эти задачи. Команда «Первый Бит» не подвела нас и реализовала проект точно в срок», – отметила Анна Ильина, руководитель проекта, «Бургер Кинг».

«Нашей задачей, как интегратора и консультанта, является не только реализация задач, которые ставит заказчик, но и помощь бизнесу в поиске новых инициатив для роботизации. У нас есть накопленный опыт по проведению аудита и «бизнес-игр», которые позволяют найти потенциальные процессы для роботизации. Наполняя бэк-лог разработки, мы даем рекомендации заказчику, какие из найденных процессов рационально реализовывать с помощью RPA-технологии, а какие нужно реализовывать встроенными интеграционными механизмами учетных систем», – сказала Александра Шевченко, руководитель отдела роботизации, компании «Первый Бит».