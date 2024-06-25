Новые ИИ-телевизоры Samsung уже в продаже в «Ситилинке»

В «Ситилинке» стартовали продажи телевизоры Samsung Neo QLED и OLED. Помимо улучшенного качества изображения и звука, новые модели предлагают функции, способные изменить образ жизни пользователей, благодаря решениям на базе AI и возможностям, обеспечивающим безопасность данных посредством Samsung Knox. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Samsung Neo QLED 8K

Серия телевизоров Neo QLED 8K 2024 работает на базе инновационного процессора NQ8 AI Gen3, являющегося мощнейшим нейронным процессором компании на текущий момент. Новый процессор по всем характеристикам превосходит прошлое поколение. В том числе, количество используемых нейросетей в модели QN900D увеличилось в восемь раз – с 64 до 512, что позволяет значительно ускорить работу и обеспечить высокое качество изображения.

Особое внимание производитель уделил людям с ограниченными возможностями. Компания дополнила модели 2024 г. режимом Relumino Together, который улучшает изображение специально для пользователей с нарушением зрения, чтобы они могли смотреть телевизор вместе с близкими без специального оборудования.

Среди технологий на базе искусственного интеллекта стоит отметить функцию 8K AI Upscaling Pro. Она использует возможности процессора NQ8 AI Gen для масштабирования контента низкого разрешения до 8К при помощи ИИ. Другим заметным изменением стала функция AI Motion Enhancer Pro. Эта технология устраняет распространённые проблемы, возникающие при просмотре спортивного контента – например, искажение футбольного мяча – и воспроизводит трансляции высокого разрешения, используя мощный нейронный процессор NQ8 AI Gen3.

Новые ИИ -телевизоры Samsung уже в продаже в «Ситилинке»

Samsung Neo QLED 4K

Модели линейки Neo QLED 4K также оснащены функциями на базе искусственного интеллекта, которые улучшают изображение на экране. Одной из таких технологий стал Real Depth Enhancer Pro – она обеспечивает точное управление мини-светодиодами и усиливает детализацию при показе динамичных сцен. Функция идентифицирует фрагменты изображения, на которых обычно фокусируется глаз зрителя и увеличивает их глубину, создавая 3D-эффект. Помимо этого, модели линейки оснащены режимом «Адаптивный AI», который распознает сцены с помощью ИИ, анализирует предпочтения пользователя на основе выбранных изображений и автоматически оптимизирует каждую сцену.

Звук в линейке Neo QLED

Качеству звука в новых телевизорах Samsung уделили особое внимание и, как и в случае с визуальной составляющей, не обошлось без искусственного интеллекта. Одной из таких технологий стала Active Voice Amplifier Pro. Она использует глубокое обучение для повышения четкости диалогов и усиления голосов на экране с помощью ИИ, а также выделяет голоса из единой звуковой дорожки и усиливает их, чтобы зрители могли с легкостью следить за разговором, не увеличивая громкость. Другая технология, Q-Symphony, позволяет подключить к телевизору саундбар и/ или аудиосистему Music Frame в различных конфигурациях, обеспечивая идеальную синхронизацию звука при воспроизведении сериалов, фильмов или музыкальных плейлистов.

Обновленная линейка OLED-телевизоров

OLED-телевизоры Samsung обновленной линейки 2024 г. получили ряд технических обновлений. Одним из таких стала новая антибликовая технология OLED Glare Free, созданная специально для OLED-экранов 2024 года серии S95D. За счет нее, ТВ сохраняет точность цветопередачи и снижает число бликов. Для спортивных фанатов и геймеров новинки оснащены высокой частотой обновления кадров до 144Гц и обеспечивают увеличенную на 20% яркость, в сравнении с линейкой предыдущего года.

Модель S95D получила увеличенный экран – до 77 дюймов, а серия S90D также будет представлена в новых размерах: от 48 до 83 дюймов.

Cтоимость телевизора Samsung QE65QN700CUXRU c диагональю 65 дюймов и разрешением 8К на старте продаж составляет 359,9 тыс. руб. Cтоимость телевизора Samsung QE65QN85DBUXRU c диагональю 65 дюймов и разрешением 4К на старте продаж составляет 239,9 тыс. руб.