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МТС прокачала сеть LTE на пути к озеру Байкал

ПАО «МТС» завершила модернизацию телеком-оборудования в городе Хилок Забайкальского края. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на треть для почти 10 тыс. жителей города, а также туристов, следующих отдыхать на озеро Байкал транзитом через Хилок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Хилок - город и железнодорожная станция расположился в 263 километрах от Читы по обоим берегам одноименной реки. Гостиницы города часто выбирают туристы для временного отдыха, отправляясь на личном автомобиле на Байкал, а также путешествующие по Транссибу. Обновленные скорости мобильного интернета МТС помогут спланировать поездку по популярным туристическим местам, например, увидеть Гыршелунский камень, на котором выбиты древние наскальные рисунки (петроглифы), или Халяртинский рельеф, а также увидеть необычные ландшафтные произведения и арт-объекты в ленд-арт парке «Тужи». Модернизация сети LTE позволяет отдыхающим и жителям города Хилок загружать привычные цифровые сервисы, общаться и обмениваться фото и видео в соцсетях даже в часы пиковых нагрузок на сеть.

«Отдых на озере Байкал пользуется особой популярностью. Благодаря федеральным автомагистралям «Амур» и «Байкал», а также Транссибирской железной дороге можно выстроить интересный туристический маршрут к самому большому пресному озеру в мире, по пути посещая известные туристические локации, исторические памятники и национальные парки Забайкалья. Для таких индивидуальных поездок особенно важен скоростной мобильный интернет, он позволяет быть всегда на связи, использовать в дороге современные цифровые сервисы навигации, онлайн-банкинга, обеспечивает безопасность и комфорт. Поэтому мы проводим модернизацию телеком-оборудования, чтобы жители Забайкальского края и туристы могли с комфортом путешествовать и делиться впечатлениями онлайн с родными и близкими», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Ранее МТС улучшила скорости мобильного интернета в поселке Харауз, Атамановка, Домна, Могойтуй, Агинское, Сбега и Ксеньевка, городах Могоча, Шилка и на железнодорожном вокзале Читы.

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