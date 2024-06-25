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Merlion стал официальным дистрибьютором MEFERI

Компания Merlion объявила о заключении партнерского соглашения и начале поставок оборудования MEFERI – терминалов сбора данных (ТСД), сканеров штрих-кодов и термотрансферных принтеров для автоматизации сбора данных (Auto ID). Договор подписан в июне 2024 г. и действует бессрочно. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

MEFERI – поставщик решений для автоматической идентификации и сбора данных (AIDC). Компания предлагает широкий ассортимент продукции AIDC для удовлетворения специфических потребностей промышленной отрасли: складирование, транспорт, логистику и розничную торговлю.

Для партнеров Merlion уже доступны передовые решения компании MEFERI: производительный клавиатурный терминал ME30K, клавиатурный терминал корпоративного класса ME40K и шестидюймовый ME61.

Все решения оснащены актуальными процессорами MediaTek и Qualcomm, необходимым объемом RAM/ROM памяти и работают под управлением ОС Android 12/13. Устройства соответствуют стандарту защиты IP67, а также оснащены ёмкими съёмными аккумуляторами, позволяющими ТСД выдерживать двенадцатичасовые рабочие смены.

«Сотрудничество Merlion и MEFERI позволит расширить наше предложение дистрибьютора в области Auto ID оборудования и удовлетворить запрос на подобные решения со стороны партнерского канала. Развитые логистические сервисы обеспечат оперативную доступность продукции вендора для партнеров Merlion по всей России. Специалисты дистрибьютора прошли необходимую подготовку и готовы оказывать качественную помощь партнерам при подготовке проектов и формировании проектного бюджета, подготовки к тендерам и конкурсным процедурам при поставках оборудования MEFERI», – сказал Максим Жуков, директор департамента закупок VAD-дивизиона компании Merlion.

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