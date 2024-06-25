Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro

Международная технологическая компания Infinix объявляет о запуске своего нового мощнейшего игрового смартфона – GT 20 Pro. Это высокопроизводительное устройство получило 4нм процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 144-герцовый 6.78” безрамочный AMOLED экран и специальный чип отображения игр. В сочетании с объемом до 12 Гб оперативной (с возможностью дополнительного программного расширения до 24 Гб) и 256 Гб постоянной памяти типа UFS 3.1, смартфон демонстрирует ультимативную производительность в играх, став настоящим инструментом победы в руках профессиональных киберспортсменов. Он уже успел зарекомендовать себя на престижном турнире PUBG MOBILE Super League в регионах EMEA и CSA, где на нем играли во время LAN-финала. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

GT 20 Pro оптимален для ежедневных сценариев использования. Поклонники мобильной фотографии по достоинству оценят 108 Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения и возможностью съемки в 4К/60 FPS, а также 32-мегапиксельный селфи-объектив. За автономность GT 20 Pro отвечает аккумулятор на 5000 мАч и быстрое зарядное устройство мощностью в 45 Вт.

Новинка появится с 25 июня в магазинах сети DNS и «М.Видео-Эльдорадо» по цене в 41,9 тыс. руб. за версию 12/256 Гб и ₽39 990 за версию 8/256 Гб, при этом при покупке до 09 июля пользователи смогут получить дополнительную выгоду до пяти тыс. руб. Смартфон доступен в трех цветах: «Синий Мека», «Оранжевый Мека» и «Серебряный Мека». На все версии GT 20 Pro будет действовать специальная расширенная гарантия два года при приобретении устройства до 31 августа 2024 г. При этом для получения расширенной гарантии смартфон должен быть активирован не позднее 14 сентября 2024 г.

Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro

На старте продаж в России будет доступна лимитированная версия GT 20 Pro в брендированных коробках PUBG MOBILE e-Sports, что стало результатом официального сотрудничества компаний. Пользователей, которые приобретут эту версию, внутри коробки ждет особый сюрприз – специальный код активации на внутриигровые предметы кастомизации внешности.

Infinix GT 20 Pro демонстрирует по-настоящему флагманскую мощь, обеспечивая стабильно высокий FPS в большинстве современных мобильных игр. Киберспортивного уровня производительности и 120 кадров в секунду смартфон достигает благодаря сочетанию 4нм процессора Dimensity 8200 Ultimate и специализированного чипа отображения изображения Pixelworks X5 Turbo. Игроки также могут ожидать более глубокого погружения в игровой процесс благодаря сертификации IRX и безрамочному 6.78” 144-герцевому FHD+ AMOLED дисплею, позволяющему насладиться высокой степенью плавности изображения и насыщенной картинкой.

Производительность в играх у GT 20 Pro также обеспечивается с помощью многочисленных программных решений. В их число входит движок контроля стабильности частоты кадров, который оптимизирует игровой процесс, сохраняет высокий уровень энергоэффективности и большую степень автономности смартфона. Дополнительные возможности по управлению производительностью обеспечиваются за счет фирменной игровой надстройки Xboost и применению технологии вертикальной синхронизации изображения.

GT 20 Pro обладает высокоэффективной системой контроля за нагревом устойства, сочетающей элементы жидкостного охлаждения и пассивное рассеивание тепла с помощью большого листа графена.

Смартфон демонстрирует выдающуюся производительность и эффективность при обработке популярных игр, включая MLBB, PUBG MOBILE, COD, Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Примечательно, что он может масштабировать частоту обновления Genshin Impact до 120 Гц с помощью интерполяции для невероятно плавной игры. Устройство также стало одним из первых в мире, получивших возможность работы в PUBG MOBILE при 120 кадрах в секунду, а в игре Standoff 2 смартфон GT 20 Pro поддерживает нативные для игры 144 кадра в секунду.

GT 20 Pro воплощает в себе дизайн «Кибер Мека», отражая дух игровой серии Infinix – металл, мощь и скорость, и сочетая его с уникальным узором турбинной лопасти. Динамическая подсветка Mecha Loop LED предлагает широкие возможности настройки, включая восемь комбинаций цветов и четыре световых эффекта, позволяя геймерам полностью кастомизировать устройство под себя. Вдохновленный сложной структурой ульев, внешний дизайн соответствует ярким эстетическим требованиям современного гейминга, делая его отличным выбором для игроков, которые ценят как производительность, так и стиль.

Другие ключевые особенности модели: безрамочный 6.78-дюймовый 144-герцовый FHD+ AMOLED дисплей; специальная версия фирменной оболочки XOS 14 для GT; поддержка обновления Android до 16 версии и 3 года обновления патчей безопасности.

Стереодинамики: быстрая зарядка 45 Вт и батарея на 5000 мАч; дизайн «Кибер Мека» с интерактивной подсветкой Mecha Loop; 108 Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения.