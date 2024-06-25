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Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона HONOR 200 Lite

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте продаж смартфона Honor 200 Lite, предназначенного для идеальной портретной съемки и ярких селфи. При покупке смартфона в магазинах сети часы HONOR Choice в подарок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новый смартфон доступен в цветах полночный черный (Midnight Black), океанический голубой (Cyan Lake) и мерцающий голубой (Starry Blue) с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Honor 200 Lite оснащен тройной камерой с основным сенсором 108 МП, который поддерживает три режима приближения для съемки портретов.

Фронтальная камера позволяет делать эффектные селфи за счет сенсора с высоким разрешением 50 Мп, нового алгоритма Honor RAW Domain для сохранения детализации темных и светлых участков, а при недостаточном освещении поддерживается светодиодная подсветка. Интеллектуальные алгоритмы селфи-камеры определяют количество людей в кадре и автоматически переключают режимы приближения 1х и 0,8х.

Honor 200 Lite оснащен немерцающим AMOLED-экраном 6,7 дюйма с ультратонкими рамками, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью до 2000 нит в режиме HDR, а также фирменными технологиями защиты зрения «Динамическая яркость» и «Циркадный ночной экран». Процессор MediaTek Dimensity 6080, 8+8 ГБ оперативной памяти и скоростной накопитель 256 ГБ обеспечивают высокую производительность и плавную работу, а батарея 4500 мАч — длительное время автономной работы.

Смартфон отличается ультратонким корпусом — его толщина составляет всего 6,78 мм, а вес — 166 г. Кроме того, смартфон получил сертификат 5 звезд SGS по устойчивости к повреждениям при падении с высоты до 1,65 метра.

Версия MagicOS 8.0 (на базе Android 14) обладает инновационными функциями Magic Capsule с динамическими уведомлениями, Magic Portal для перемещения контента между приложениями одним жестом и Parallel Space для разделения личных и рабочих задач.

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