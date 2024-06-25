Глобальное обновление цифровой экосистемы для девелоперов от резидента «Сколково» Profitbase

Этой весной резидент «Сколково» Profitbase провел глобальное обновление цифровой экосистемы для девелоперов. Разработчик обновил дизайн, архитектуру системы и добавил новый функционал. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Ключевая часть обновления Profitbase — новые модули, которые позволяют менеджерам девелоперов работать со сделками в режиме одного окна. Теперь специалисты могут видеть статус объекта, подбирать акции, способы оплаты, составлять договоры и передавать их юристам без переключения между несколькими программами. Благодаря этому риск ошибок сводится к минимуму, а менеджеры девелопера работают быстрее и обрабатывают больше сделок.

С помощью модуля «Мастер сделок» менеджер может в визуальном конструкторе полностью вести сделку: забронировать квартиру, применить акции, настроить дополнительные опции, выбрать способ оплаты и сформировать пакет документов, который система заполнит автоматически. Более того, менеджер может передать документы на согласование юристу, не выходя из системы.

Также Profitbase усилил безопасность и обновил архитектуру платформы. Теперь девелоперы смогут получать обновления без остановки работы системы и бесшовно работать со всеми продуктами Profitbase от продажи до приёмки квартиры.

«Экосистема нового поколения — это больше, чем набор связанных приложений. Данные не просто должны циркулировать между сервисами. Сервисы должны взаимодействовать бесшовно и создавать для пользователя путь в режиме одного окна со множеством режимов работы. Чтобы стать экосистемой нового поколения мы полностью пересмотрели архитектуру платформы, — Оксана Дунина, директор по развитию Profitbase.

Экосистемой Profitbase пользуются более 500 девелоперов, в том числе ГК «Точно», группа «Эталон», ГК ФСК, ГК А101, «Прогресс» и «Донстрой».