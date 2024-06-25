CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Глобальное обновление цифровой экосистемы для девелоперов от резидента «Сколково» Profitbase

Этой весной резидент «Сколково» Profitbase провел глобальное обновление цифровой экосистемы для девелоперов. Разработчик обновил дизайн, архитектуру системы и добавил новый функционал. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Ключевая часть обновления Profitbase — новые модули, которые позволяют менеджерам девелоперов работать со сделками в режиме одного окна. Теперь специалисты могут видеть статус объекта, подбирать акции, способы оплаты, составлять договоры и передавать их юристам без переключения между несколькими программами. Благодаря этому риск ошибок сводится к минимуму, а менеджеры девелопера работают быстрее и обрабатывают больше сделок.

С помощью модуля «Мастер сделок» менеджер может в визуальном конструкторе полностью вести сделку: забронировать квартиру, применить акции, настроить дополнительные опции, выбрать способ оплаты и сформировать пакет документов, который система заполнит автоматически. Более того, менеджер может передать документы на согласование юристу, не выходя из системы.

Также Profitbase усилил безопасность и обновил архитектуру платформы. Теперь девелоперы смогут получать обновления без остановки работы системы и бесшовно работать со всеми продуктами Profitbase от продажи до приёмки квартиры.

«Экосистема нового поколения — это больше, чем набор связанных приложений. Данные не просто должны циркулировать между сервисами. Сервисы должны взаимодействовать бесшовно и создавать для пользователя путь в режиме одного окна со множеством режимов работы. Чтобы стать экосистемой нового поколения мы полностью пересмотрели архитектуру платформы, — Оксана Дунина, директор по развитию Profitbase.

Экосистемой Profitbase пользуются более 500 девелоперов, в том числе ГК «Точно», группа «Эталон», ГК ФСК, ГК А101, «Прогресс» и «Донстрой».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

В России готовят технологию предотвращения столкновений беспилотников и самолетов. Таких систем пока нет нигде в мире

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

«Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024