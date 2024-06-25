BSS расширила возможности речевой аналитики с помощью GPT-анализа

Компания BSS существенно расширила возможности речевой аналитики за счет анализа диалогов с помощью генеративного интеллекта. Заказчикам и партнерам компании доступны инструменты, позволяющие выводить на новый уровень качество обслуживания и способствующие росту бизнеса. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Команда BSS продолжает внедрять инновации в области генеративного искусственного интеллекта в свои продукты. Ранее база знаний InKnowledge от компании L2U, встроенная в омниканальную диалоговую платформу Digital2Speech, получила интеллектуальный поиск, реализованный с использованием нейросети GPT и технологии RAG.

Применение больших языковых моделей (LLM) в речевой аналитике обогатило ее новой продвинутой функциональностью: суммаризация – краткое резюме диалогов; автоклассификация обращений; автооценка качества обслуживания; аудит и выявление достижений и зон роста сотрудников; определение эмоциональной температуры и настроения оператора и клиента; формирование рекомендаций для улучшений; интерактивный анализ в режиме естественного диалога с GPT-сервисом.

GPT-анализ позволяет выстраивать непрерывный цикл улучшений процессов обслуживания и продаж, снижая стоимость обслуживания, повышая его качество и увеличивая продажи продуктов и услуг.

«Мы обладаем всем необходимым инструментарием и экспертизой по внедрению и развертыванию GPT-анализа в коммуникации с клиентами», — сказал директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.

Он подчеркнул, что специалисты BSS умеют подключаться к разным GPT-сервисам (LLM) и бесшовно переключаться между ними, правильно и вариативно формулировать промты, а также интерпретировать результаты ответов.

«Но одного знания технологий недостаточно. Команда BSS накопила глубокую экспертизу в клиентском обслуживании, бизнес-процессах заказчиков и умеет наилучшим образом применять инструменты на базе ML-моделей и генеративного интеллекта для повышения качества обслуживания и эффективности бизнеса», — сказал А. Крушинский.

Для тестирования GPT-анализа коммуникаций компания BSS подготовила демо-стенд с речевой аналитикой.