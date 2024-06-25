Александр Глазков рассказал о преимуществах экосистемы цифровой трансформации Digital Q от «Диасофт» для участников ИT-рынка

Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт», принял участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИT-лидеров». На пленарном заседании в сессии «Технологии» эксперт рассказал об экосистеме платформ для быстрого low-code производства ИT-решений в микросервисной архитектуре.

Сейчас организации вынуждены параллельно решать две масштабные задачи: это импортозамещение программных продуктов и цифровая трансформация бизнеса. Цифровая трансформация должна обеспечивать создание единого цифрового пространства для клиентов и сотрудников компаний, извлечение максимальной пользы из данных, снижение затрат на разработку программного обеспечения, способность организаций к быстрым изменениям.

Вместе с необходимостью цифровой трансформации в отрасли сформировались новые стандарты ИT-индустрии: требования к функционалу продуктов, архитектуре, технологиям, организации производства, информационной безопасности, импортозамещению, ведению и сопровождению проектов. Эти стандарты развивались начиная с 2015 г., к настоящему времени они уже определены и вошли в практику ряда крупных вендоров.

Александр Глазков: «Хорошая новость в том, что суть этих стандартов у всех участников рынка одинакова, хотя может по-разному формулироваться. В компании «Диасофт» мы описали в том числе ценность единых требований к производству программных продуктов с точки зрения бизнеса. Во-первых, это увеличение скорости реализации и поставки изменений. Во-вторых – обеспечение непрерывности работы бизнеса: бизнес-процессы не останавливаются при доставке изменений. В-третьих, это возможность объединения разных участников рынка для решения общих сложных задач для более быстрой и качественной разработки».

Чтобы обеспечить бизнесу возможность быстро изменяться, разработка должна быть непрерывной, а изменения доставляться в продакшн как можно быстрее. При этом отдельные команды разрабатывают независимые друг от друга компоненты решений, чтобы обновления происходили локально, там, где это необходимо. Работа отдельных команд должна соответствовать общим единым требованиям.

Из-за радикального усложнения бизнес-процессов и задач быстро и качественно создать приложение «с нуля» с учетом всех требований ИT-индустрии невозможно, для этого требуется большое количество времени, трудозатрат и ресурсов.

Компания «Диасофт» разработала экосистему цифровой трансформации Digital Q для быстрой low-code разработки микросервисных приложений. Она включает в себя порядка 130 программных продуктов, объединенных в более 30 платформ, а также более 300 готовых библиотечных компонентов для реиспользования программного кода. Экосистема позволяет организовать эффективное производство программных продуктов и существенно снизить трудозатраты.

Александр Глазков: «Некоторые крупные ИT-компании могут себе позволить создавать собственные инструменты разработки, но для большинства участников рынка целесообразнее использовать уже готовые. По нашему опыту, использование платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q позволяет в 6 раз снизить трудоемкость разработки счет использования low-code инструментов и в три раза ускорить ее с помощью осознанного применения SCRUM, нормативов и производственных практик. Мы передаем нашу инфраструктуру разработчикам бесплатно. Монетизация происходит по факту вывода работающих приложений на рынок».

Экосистема цифровой трансформации Digital Q позволит объединить усилия разных разработчиков для решения масштабных задач рынка и эффективно разрабатывать программные продукты, соответствующие новым стандартам индустрии.