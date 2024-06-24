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В «ТрансТелеКоме» создали обучающего интеллектуального помощника на собственной облачной платформе

Компания «ТрансТелеКом», провайдер цифровых сервисов на основе защищенного российского облака, разработала интеллектуального ассистента для отдела кадров. Виртуальный помощник обучен на обширной базе знаний, включающей правовые и внутренние организационно-распорядительные документы компании, а также наиболее частые вопросы сотрудников. Сервис интегрирован с популярным мессенджером и базируется на собственных технологических мощностях облака ТТК. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКома».

Чат-бот принимает вопросы по кадровой тематике и передает их нейросети. В итоге сотрудники могут меньше чем за минуту узнать, например, перечень необходимых документов для получения пособия, или получить шаблон заявления на отпуск.

«Мы наладили все процессы и готовы масштабировать решение для других сфер бизнеса. Развитая облачная инфраструктура компании позволяет гибко адаптировать сервис с интенсивности запросов, обеспечивать его отказоустойчивость и качество отработки обращений», – сказал Андрей Малов, директор по продукту «ТТК.Облако».

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