В Москве запустили отечественную инновационную систему управления гибкими пространствами

ИТ-стартап BPA разработал систему управления гибкими пространствами, офисами и коворкингами. Пилот проекта был проведен на базе кластера «Ломоносов», входящего в ИНТЦ «Воробьевы горы» МГУ. Об этом CNews сообщили представители BPA.

Данная система позволяет резидентам и гостям Кластера бронировать в помещении рабочие места, комнаты для переговоров, арендовать или покупать различные рабочие принадлежности, в том числе техническое оснащение, канцелярские принадлежности и так далее. Проект предлагает удобную инфраструктуру, а большая часть резидентов кластера и администрации дали высокую положительную оценку новой платформе.

Для администрации кластера также создана полноценная цифровая инфраструктура. В цифровом двойнике коворкинга в режиме реального времени можно отслеживать важные бизнес-показатели: количество посетителей, арендованное оборудование, наличие свободных мест и пр.

Интеллектуальная система бронирования позволила на 25% уменьшить время ожидания для офлайн клиентов, а скорость обработки онлайн-заявок выросла более, чем в три раза.

Комьюнити ИТ-специалистов BPA занимается созданием инновационных цифровых решений для бизнеса. В 2023 г. стартапом была продемонстрирована другая инновационная система по обнаружению загрязнений в рамках единого проекта по автоматизации контроля офисных помещений. Система обнаружения загрязнений работает на базе модели компьютерного зрения, что позволяет автоматизировано находить мусор, пыль и грязь в офисных помещениях. Точечное обнаружение загрязнений способствует поддержанию чистоты офиса, снижению расходов на клининг и повышению уровня комфорта работы сотрудников.

«Мы планируем продолжать совершенствовать нашу систему. В 2024 г. мы объединим наши информационные сервисы в единый продукт по автоматизации контроля офисных помещений. Платформа по управлению гибкими пространствами будет не только находить мусор и загрязнения, упрощать бронирование переговорных комнат и помещений, но и следить за безопасностью офиса и качеством работы персонала. Наша команда уже обучает новую нейросеть распознавать силуэты сотрудников ЧОП и подозрительные предметы. Дополнительно мы занимаемся разработкой аналогичной программы ИТ-поддержки для ресторанов», — сказал Аркадий Фроймчук, представитель BPA.