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В Московской области обновили услугу аттестации педагогических работников

«На региональном портале оптимизирована услуга аттестации педагогов. Если ранее учителя должны были каждые пять лет подтверждать свою категорию, то теперь исключен срок ее действия. Кроме того, через портал госуслуг Московской области можно аттестоваться на педагога-наставника и педагога-методиста. Такая возможность появилась у учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Наличие квалификационной категории является подтверждением высокого уровня профессионализма учителя. В Подмосковье можно получить следующие категории: первая, высшая, педагог-наставник, педагог-методист. Аттестация включает в себя оценку профессиональной деятельности учителя: качество преподавания, участие в педагогических конкурсах, успехи учеников на олимпиадах разного уровня, результаты выпускных экзаменов и т.д. За категорию педагоги получают надбавки к окладу.

Услуга «Аттестация педагогических работников» доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Подтверждение квалификации и документов об образовании» – «Квалификация специалистов». В онлайн-форме следует заполнить сведения о работе, рассказать об успехах в трудовой деятельности и прикрепить документы.

На заседании комиссия рассмотрит заявление и примет решение о результате аттестации.

Услуга предоставляется бесплатно. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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