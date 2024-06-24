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«Ростелеком» выводит на открытый рынок цифровую «Биржу дебиторской задолженности»

«Ростелеком» и компания Farzoom вывели на открытый рынок цифровую факторинговую платформу «Биржа дебиторской задолженности», которая предназначена для поставщиков, производителей и подрядчиков, сталкивающихся с отсрочкой в получении платежа. Дебитором на платформе может выступать любая организация. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Биржа дебиторской задолженности», запущенная в ноябре 2023 г., изначально была предназначена исключительно для внутреннего использования в «Ростелекоме». Теперь цифровая платформа доступна на открытом рынке и используется не только для факторинговых операций, но и для динамического дисконтирования, что станет еще одним удобным инструментом управления денежными потоками для заказчиков.

«Ростелеком» верифицирует свои обязательства, поставщики и подрядчики могут финансироваться на выгодных условиях. За счет сквозной автоматизации требуется меньший пакет документов, а также ускоряется процесс получения денег. Биржа дебиторской задолженности призвана стать эффективной цифровой альтернативой классическому факторингу. Кроме того, «Ростелеком» берет на себя организационные взаимодействия с «факторами» (специальная компания или банк, которому кредитор передает долг по поставкам), таким образом упрощая использование платформы.

«“Ростелеком” уделяет особое внимание цифровым решениям для финансовых организаций и бизнеса. “Цифровая биржа дебиторской задолженности” — это удобный инструмент привлечения наиболее выгодного финансирования для поставщиков, производителей и подрядчиков, которые уже выиграли закупочную процедуру и поставляют товары и работы, но предпочитают ускорить получение оплаты», — сказал первый вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин.

«Совместно с дочерней компанией “Фазум” готовим новые финтех-продукты для участников закупочных процедур. Прежде всего, это — “Биржа дебиторской задолженности” для быстрого, удобного и недорого финансирования поставок, получения оперативного финансирования в онлайне. Скоро мы представим новую линейку востребованных цифровых решений», — отметил вице-президент — директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома» Денис Рябченков.

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