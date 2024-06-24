Расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей теперь доступен онлайн на портале mos.ru

Подать заявку на расчет (перерасчет) жилищно-коммунальных платежей теперь можно онлайн на портале mos.ru. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных технологий.

Новая онлайн-услуга позволяет дистанционно открыть лицевой счет жилого помещения, если в квартире единственный правообладатель, изменить данные о собственнике, скорректировать площадь жилого помещения в связи с перепланировкой. Также в цифровом формате горожане могут подать заявление на разделение или объединение платежей за жилищно-коммунальные услуги по решению суда.

«Перевод услуги в электронный вид избавляет горожан от необходимости лично посещать ведомства и управляющую компанию для расчета (перерасчета) платежей за ЖКУ: теперь подать заявление можно онлайн на портале mos.ru – в любое удобное время со смартфона, планшета или компьютера. Воспользоваться услугой могут жители домов, которые обслуживают управляющие компании, заключившие соответствующий договор с центрами госуслуг – на сегодняшний день такие договоры есть практически у всех многоквартирных домов в столице. Сведения о заявителе будут автоматически заполнены из личного кабинета, а подтверждение права собственности будет проверено в рамках электронного межведомственного взаимодействия, поэтому пользователю останется прикрепить лишь несколько документов», – отметил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

К примеру, после возвращения из командировки, отпуска или с дачи, зарегистрированный в жилом помещении гражданин сможет подать заявление на перерасчет в связи с временным отсутствием, если у него не установлены индивидуальные приборы учета. Раньше для перерасчета платежей за это время нужно было идти в управляющую компанию, а теперь заявление можно подать только онлайн на портале mos.ru. Из дополнительных сведений в этом случае потребуется подкрепить лишь документ, подтверждающий отсутствие граждан по адресу регистрации за конкретный период. Это могут быть копия командировочного удостоверения, справка о нахождении в больнице или санатории, проездные билеты, счета за проживание в гостинице и иные документы, подтверждающие факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

Воспользоваться услугой могут пользователи со стандартной или полной учетной записью. На первом шаге пользователю необходимо выбрать из выпадающего списка цель обращения. Затем необходимо указать адрес или код плательщика (10-значная комбинация цифр, которая указана в платежном документе). На третьем шаге нужно выбрать, от чьего лица подается заявление. Им может быть сам собственник/ наниматель, его законный представитель (родители, опекуны, попечители), а также представитель по доверенности. Сведения о заявителе заполняются автоматически из личного кабинета пользователя. Далее необходимо заполнить сведения о жилом помещении: указать в собственности или в аренде оно находится и ввести его кадастровый номер. Если в Едином государственном реестре недвижимости право на жилое помещение не зарегистрировано, то подтверждающий такое право документ пользователь может добавить к заявке самостоятельно. После этого останется лишь прикрепить другие обязательные документы, а при желании – добавить дополнительные.

Информация о результате оказания услуги будет направлена в личный кабинет заявителя на портале. В случае положительного результата изменения по коду плательщика отобразятся в едином платежном документе, сформированном в следующем за принятием решения месяце.

В тех случаях, когда обслуживающая дом управляющая компания не имеет договора с центрами госуслуг, для расчета или перерасчета платежей за ЖКУ необходимо обратиться напрямую в управляющую компанию. Узнать ее контактные данные можно на сайте «dom.mos.ru».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».