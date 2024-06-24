Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета

В третье поколение IP-камер Smartec Estima вошла уличная купольная модель STC-IPM5512А rev.3 Estima. Новинка имеет компактный по размеру корпус, защищенный от внешних воздействий по классам IP67/IK10, базируется на 1/2.8” КМОП-матрице Sony IMX335 и комплектуется 5-кратным моторизованным объективом с удаленной настройкой. Для видеоконтроля в сложных световых условиях уличная купольная IP-видеокамера снабжена прожектором ИК-подсветки с эффективной дальностью до 50 метров, поддерживает аппаратный режим широкого динамического диапазона (WDR 120 дБ) и цифровое шумоподавление (2D/3D DNR). Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Уличное исполнение модели STC-IPM5512A rev.3 Estima расширяет возможности ее использования. Эта IP-видеокамера рассчитана на непрерывный видеоконтроль при внешних температурах от -40 до +60 °С, поэтому подходит для круглогодичной работы в большинстве регионов страны. Ее купольный кожух имеет степень климатической устойчивости IP67 и уровень антивандальной защиты IK10. Благодаря прочному корпусу, который выдерживает высокие ударные нагрузки и предотвращает случайное или намеренное повреждение оптики и электроники, эта уличная купольная IP-видеокамера станет надежным инструментом видеоконтроля на самых разных объектах.

Наличие моторизованного объектива 2.7-13.5 мм (5-кратный оптический зум) позволяет удаленно настроить фокусное расстояние IP-видеокамеры STC-IPM5512A/1 rev.3 Estima и фокусировку наиболее точным образом без необходимости открывать купольный корпус, что особенно важно при ее работе в уличных условиях. Это также упрощает регламентную коррекцию фокусировки в процессе ее эксплуатации. С помощью автоматически регулируемой диафрагмы P-Iris уличная купольная IP-видеокамера обеспечивает наилучшее качество формируемого изображения и оптимальную глубину резкости при любых установках зума и фокусировки.

Новинка Smartec : купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета

При любом доступном разрешении, включая 5-мегапиксельное (2592x1944 пикс.), IP-видеокамера STC-IPM5512A rev.3 Estima способна транслировать видео с максимальным фреймрейтом 30 к/с. Применение различных видеокодеков, включая H.265+/H.265/H.264+/H.264 и MJPEG, позволяет данной уличной модели адаптироваться к полосе пропускания используемой IP-сети. При этом за счет гибкой настройки параметров видео и поддержки передачи трех параллельных потоков уличная купольная IP-видеокамера может обеспечивать качественное видеонаблюдение в режиме реального времени, запись в архив и последующую работу с сохраненными материалами.

Высокая чувствительность (0.008 лк в цветном режиме) и использование ИК-подсветки в темное время суток позволяют задействовать STC-IPM5512A rev.3 Estima для круглосуточного уличного видеомониторинга. При этом ИК-светодиоды встроены в видеомодуль IP-видеокамеры и имеют разные углы рассеивания, что обеспечивает эффективную дальность подсветки до 50 м. За счет расширенного динамического диапазона WDR (120 дБ) уличная купольная IP-видеокамера поддерживает высокую информативность видео при контрастном освещении, а цифровые фильтры 2D/3D DNR удаляют из видеосигнала шумы.

Охранные функции в STC-IPM5512A rev.3 Estima выполняют встроенный детектор движения и детектор внешнего воздействия на купольный корпус IP-видеокамеры, реагирующий на попытки закрыть или закрасить ее прозрачный купол. В качестве одного из способов реакции на зафиксированное событие тревоги уличная купольная IP-видеокамера может отправить уведомления на SIP-телефоны пользователей. Различные алгоритмы видеоаналитики расширяют возможности применения данной видеокамеры на объектах, а поддержка протокола SNMP позволяет значительно упростить пусконаладку и обеспечить эффективный видеомониторинг в рамках крупной или территориально распределенной системы видеонаблюдения.

Новая уличная купольная IP-видеокамера Smartec STC-IPM5512A rev.3 Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».