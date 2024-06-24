Fort Monitor обновился до полной импортонезависимости

Fort Monitor выпустил релиз версии 3.27. Наряду с традиционным повышением стабильности и расширением функционала, она содержит обновления, которые можно расценить как заявку на лидерство в импортонезависимости. Об этом CNews сообщили представители Fort Monitor.

Главным новшеством является поддержка Postgres Pro — безоговорочного лидера среди российских СУБД. Это решение выбирают крупные организации из числа госструктур, компаний федерального масштаба и субъектов критической инфраструктуры — те, для кого повышенная надежность, поддержка высоких нагрузок и безопасность являются обязательными.

Программный продукт Fort Monitor уже несколько лет входит в Единый реестр российского ПО, а каждое крупное обновление повышает интеграцию с отечественным окружением. К примеру, в январе 2023 года Fort Monitor стал совместим с российской ОС Astra Linux. Поддержка Postgres Pro — логичный следующий шаг, который позволяет утверждать, что Fort Monitor полностью соответствует требованиям Постановлений Правительства России № 1478 и № 1912.

Среди других обновлений в версии 3.27 интеграция с «1С»: «Аскан», расширение поддержки популярных протоколов, как Galileo, SAT-LITE, ВЕГА, Arnavi и некоторых других, новый отчет по учету рабочего времени. Кроме того, совместно с партнером компанией «Центр ТМТ» реализован уникальный алгоритм взвешивания транспортных средств с автоматической идентификацией объекта по видео.