Четыре поволжских вуза стали образовательными партнерами «БПМСофт»

ПГУТИ, Самарский университет им. Королева и СамГТУ (Самарский политех) интегрируют процессно-ориентированную low-code платформу BPMSoft в свои учебные дисциплины в рамках образовательной инициативы от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). В ННГУ им. Лобачевского студенты уже изучают платформу BPMSoft в ходе учебной практики. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

Современные тенденции в области ИТ-образования требуют перехода от исключительно академического или узкопрофессионального обучения к сотрудничеству между университетами и представителями ИТ-индустрии. Интеграция платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft в учебные программы и практики поможет выпускникам поволжских вузов стать высококвалифицированными специалистами, хорошо знакомыми с актуальными программными продуктами отечественных разработчиков и готовыми соответствовать требованиям работодателей.

Принципы low-code development, на которых основан «BPMSoft Конструктор», предлагают инструменты для быстрого запуска MVP, настройки бизнес-логики и оркестрации работы различных систем в едином сквозном процессе силами специалистов без навыков программирования. Интуитивно понятный графический интерфейс и множество коннекторов позволяют платформе BPMSoft интегрироваться с различными информационными системами в ИТ-инфраструктуре клиента.

Благодаря инициативе «BPMSoft Образование» студенты получат возможность в рамках учебного процесса познакомиться с передовой отечественной BPM-системой, изучить особенности и нотации архитектуры платформы, а также анализировать и создавать бизнес-процессы, запускать корпоративные приложения на базе BPMSoft.

Юрий Востриков, генеральный директор компании «БПМСофт»: «Мы убеждены, что подготовить востребованных ИТ-специалистов можно только при взаимодействии академического и индустриального сообществ. Ответственные ведомства неоднократно подчеркивали важность участия профильного бизнеса в повышении качества ИТ-обучения. Мы полностью разделяем эту точку зрения и активно развиваем сеть вузов-партнеров BPMSoft. Наше сотрудничество с поволжскими университетами предоставляет студентам передовые инструменты и знания, необходимые для успешной карьеры в крупнейших отечественных компаниях».