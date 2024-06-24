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Автоматизация ITSM: 4 примера кардинального повышения эффективности работы

26 июня Cleverics и GreenData — ведущие поставщики решений для автоматизации ITSM — поделятся эффективными способами решения задач для оптимизации ИT-процессов в прямом эфире.

Эксперты компаний продемонстрируют, как снизить нагрузку на сотрудников поддержки, повысить качество обслуживания и сократить расходы на ИТ-процессы с помощью системы Altevics.

ESM/ITSM-система Altevics — современная система автоматизации сервисных подразделений и сервисных компаний, соответствующая рекомендациям ITIL 4, готовая к ускоренному внедрению и эксплуатации. Altevics автоматизирует ИТ-процессы, помогает в управлении операционной и сервисной деятельностью. Система создана на low-code платформе GreenData, что обеспечивает гибкую кастомизацию Altevics, адаптацию под структуру, задачи и индивидуальные особенности компании.

Спикеры вебинара:

Олег Скрынник и Евгений Шилов, управляющие партнеры компании Cleverics, эксперты с 20-летним опытом управления автоматизации сервисных подразделений крупных российских и международных компаний.

«Есть ключевые задачи автоматизации, с решением которых возникают проблемы у очень многих компаний, — говорит Олег Скрынник. — Ежедневные задачи занимают больше времени, чем следовало бы. При этом почти все работают в условиях ограниченных ресурсов. Мы расскажем несколько примеров точечных улучшений, которые можно использовать уже сегодня».

Ключевые кейсы вебинара:

Снижение нагрузки на первую линию поддержки: Как автоматизация помогает сократить объем рутинных задач.

Эффективная коммуникация: Использование инструментов визуальной оценки проблемы вместо долгой переписки.

Актуализация базы данных: Как поддерживать актуальные данные в операционном процессе и снизить нагрузку на сотрудников.

Координация сложных запросов на обслуживание: Как настроить процессы без ошибок и сбоев.

Кому будет полезен вебинар:

●Руководителям ИТ-департаментов и структурных подразделений ИТ

●Руководителям сервисных подразделений, служб поддержки и Service Desk

●Руководителям административно-финансовый департаментов, служб эксплуатации и департаментов планирования.

«Автоматизация ITSM может помочь крупным компаниям повысить эффективность работы ИТ-поддержки, снизить расходы и улучшить качество предоставляемых услуг, — говорит Евгений Шилов. — На этом семинаре мы поделимся с вами примерами, которые вы сможете использовать в своей работе».

Для участия в вебинаре нужно заполнить регистрационную форму.

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erid:erid:LjN8KAMZQРекламодатель: ООО «Гриндата»ИНН/ОГРН: 5906855741 /1145958041900Сайт: https://greendata.store

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