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В земельной услуге на регпортале заработала функция автозаполнения данных

В Московской области электронная услуга по установлению соответствия вида разрешенного использования земельных участков классификатору дополнена сервисом автозаполнения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь после того, как заявитель укажет в электронной форме кадастровый номер земельного участка, данные о его категории, виде разрешенного использования, адресе и площади будут заполняться автоматически. Кроме того, "умный" сервис покажет, какие основные характеристики земельного участка отсутствуют», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Вид разрешенного использования земельного участка определяет его назначение и позволяет понять, как именно можно использовать такой участок, а также возможность проведения на нем строительных работ.

Если установленный вид разрешенного использования земельного участка не соответствует действующему классификатору, привести данные в соответствие поможет региональный портал.

Услуга «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков» доступна в разделе «Земля и стройка» – «Имущественные отношения».

Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые являются правообладателями земельных участков – собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы.

Онлайн-заявка рассматривается в течение 15 рабочих дней. После этого результат поступает в личный кабинет заявителя и одновременно направляется в Росреестр для учета измененных характеристик участка.

Услуга предоставляется бесплатно.

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