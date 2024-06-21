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Цифровые сервисы ДОМ.РФ будут интегрированы в работу ГК ФСК

ДОМ.РФ и один из крупнейших застройщиков страны группа компаний ФСК договорились о сотрудничестве, направленном на внедрение разработанных госкомпанией цифровых сервисов в жилищной сфере. Соглашение подписано на форуме недвижимости «Движение» в Сочи.

Документ предполагает, что ФСК начнёт внедрять в свою работу сервисы на основе данных из Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС, наш.дом.рф). Так, аналитический сервис «Про Дома» поможет девелоперу оценивать инвестпривлекательность проектов, прогнозировать продажи квартир и управлять ценообразованием. Одновременно застройщик сможет размещать предложения квартир на маркетплейсе недвижимости от ДОМ.РФ.

«Сервисы ДОМ.РФ помогают в решении широкого спектра задач участников рынка жилья. Они базируются на достоверных и актуальных данных о застройщиках и объектах жилищного строительства, которые по закону хранятся в системе наш.дом.рф. Например, с помощью API ЕИСЖС можно получать свыше 100 типов данных, в том числе сведения об объектах строительства, застройщиках, проблемных объектах, документах строительства и т.д. Это в конечном счёте повышает прозрачность сферы строительства и улучшает качество оказания услуг гражданам», – прокомментировал директор подразделения «Цифровизация жилищной сферы» ДОМ.РФ Александр Лукьянов.

ФСК также будет использовать сервис API ЕИСЖС, который позволяет получать данные о строящихся домах в машиночитаемом формате и интегрировать их в собственные информационные системы для автоматизации бизнес-процессов.

«Благодаря данным ДОМ.РФ у нас появились дополнительные возможности анализировать темпы реализации и ценообразование московского и региональных рынков. Более того, мы активно используем собранные данные для того, чтобы учесть в своих проектах меняющиеся требования клиентов к квартирографии и девелоперскому продукту в целом», – отметила Ксения Цаплина, директор департамента аналитики и продуктового маркетинга ФСК.

erid:LjN8KG9zmРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

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