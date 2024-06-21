CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Цифровые сервисы ДОМ.РФ будут интегрированы в работу ГК ФСК

ДОМ.РФ и руппа компаний ФСК договорились о сотрудничестве, направленном на внедрение разработанных госкомпанией цифровых сервисов в жилищной сфере. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

Соглашение о сотрудничестве предполагает, что ФСК начнет внедрять в свою работу сервисы на основе данных из Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС, наш.дом.рф). Так, аналитический сервис «Про Дома» поможет девелоперу оценивать инвестпривлекательность проектов, прогнозировать продажи квартир и управлять ценообразованием. Одновременно застройщик сможет размещать предложения квартир на маркетплейсе недвижимости от ДОМ.РФ.

«Сервисы ДОМ.РФ помогают в решении широкого спектра задач участников рынка жилья. Они базируются на достоверных и актуальных данных о застройщиках и объектах жилищного строительства, которые по закону хранятся в системе наш.дом.рф. Например, с помощью API ЕИСЖС можно получать свыше 100 типов данных, в том числе сведения об объектах строительства, застройщиках, проблемных объектах, документах строительства и т.д. Это в конечном счете повышает прозрачность сферы строительства и улучшает качество оказания услуг гражданам», – сказал директор подразделения «Цифровизация жилищной сферы» ДОМ.РФ Александр Лукьянов.

ФСК также будет использовать сервис API ЕИСЖС, который позволяет получать данные о строящихся домах в машиночитаемом формате и интегрировать их в собственные информационные системы для автоматизации бизнес-процессов.

«Благодаря данным ДОМ.РФ у нас появились дополнительные возможности анализировать темпы реализации и ценообразование московского и региональных рынков. Более того, мы активно используем собранные данные для того, чтобы учесть в своих проектах меняющиеся требования клиентов к квартирографии и девелоперскому продукту в целом», – отметила Ксения Цаплина, директор департамента аналитики и продуктового маркетинга ФСК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

ИТ-гигант пригрозил лишить программистов высокой зарплаты и карьерного роста, если они не вернутся с удаленки. Не сработало, офис остался пустым

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Власти будут субсидировать предприятиям до 50% затрат на покупку российского промышленного ПО

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Европа провела крупнейшие учения по отражению кибератаки из вымышленных стран

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Как скачать фотографии из зарубежных облачных хранилищ: инструкция для iCloud, Google Диска и других сервисов

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024