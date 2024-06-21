Подтверждена совместимость СЭД «Этлас» и «Ред ОС»

В рамках выполнения работы по комплексному импортозамещению и формированию полностью независимого цифрового рабочего места были проведены тесты, подтвердившие полную совместимость СЭД «Этлас» и «Ред ОС» («Ред Софт») и возможность их совместного использования.

СЭД «Этлас» – система электронного документооборота, призванная значительно ускорить выполнение ежедневных операций и повысить производительность всех сотрудников, взаимодействующих с ней. Дополнительно позволяет оптимизировать обмен информацией как внутри компании, так и вне ее. Внедрение СЭД «Этлас» способствует: упрощению работы с архивом, ускорению поиска необходимой информации; снижению зависимости от иностранных производителей ПО и их решений – компания не столкнется с внезапным прекращением обслуживания и необходимостью поиска альтернативного программного обеспечения; автоматизации выполнения рутинных задач и направлению усилий сотрудников на выполнение других более сложных операций.

«Ред ОС» – российская операционная система. Она может использоваться для оснащения серверов и рабочих станций. Применение решений от «Ред Софт» формирует среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован, соответствует требованиям безопасности и может использоваться российскими компаниями в рамках реализации программы импортозамещения.

По результатам выполненных тестов удалось установить, что ПО может использоваться совместно. Подобный подход позволяет: быстро и эффективно провести цифровизацию рабочих мест; выполнить переход на применение независимого ПО; увеличить совокупную продуктивность компании; создать условия для ускорения рабочих процессов и обеспечения стабильности ИТ-инфраструктуры.