CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Якутске

МТС модернизировала сеть мобильной связи и передачи данных в городе Якутске. В результате перераспределения радиочастот, скорость мобильного интернета в жилых кварталах Якутска в среднем возросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В числе локаций, в которых появилось новое оборудование стандарта 4G, стали кварталы 98,122,123,124, где помимо жилых домов расположены социальные объекты культуры, здравоохранения и отдыха. В частности, мобильный интернет стал быстрее на территории Исторического парка «Россия – моя история», радиоцентра, на развязке автодороги по улице Чернышевского, переходящей в Покровский тракт, а также внутри зданий – детских садов, супермаркетов, торгового центра, оптово-розничных магазинов и складов, автосервисов.

Кроме этого рефарминг прошел в Пригородном квартале, где преимущественно находятся садоводства и СОТы Якутска и в Приипподромном квартале, где расположен ипподром и конноспортивный комплекс.

«Для того, чтобы абоненты могли оценить увеличение скоростей интернета, мы проводим модернизацию сети, в тех локациях где это необходимо, при помощи рефарминга. Говоря простым языком, это перераспределение частот, благодаря которому удается увеличить емкость сети подвижной радиосвязи. То есть, происходит передача радиосигнала стандарта 4G на частотах, ранее использовавшихся стандартом связи 3G», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В России пишут ПО для управления крупным рогатым скотом на замену иностранному софту

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Литиевым аккумуляторам рано на свалку. Найден способ решить сразу две их фундаментальных проблемы, увеличить емкость и срок службы

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как скачать фотографии из зарубежных облачных хранилищ: инструкция для iCloud, Google Диска и других сервисов

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024