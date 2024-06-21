CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Импортонезависимость
|

Группа Russ автоматизировала документооборот и процессы управления персоналом на платформе «1С»

ИТ-специалисты группы компаний Russ заместили иностранные корпоративные информационные системы, заменив их на отечественное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители Russ.

Внедрение нового ПО происходило в рамках инициативы «ИТ-суверенитет Russ». Так, была запущена система «1С: Документооборот», что стало важным этапом по переходу с устаревшей программы на базе IBM Lotus Notes, которая была основой работы всех подразделений ГК Russ до 2020 г. В новую систему был перенесен весь документооборот, что позволило ускорить и оптимизировать бизнес-процессы.

Также была внедрена система «: Зарплата и управление персоналом», что позволило не только заместить прежнюю кадровую систему SAP HCM, но и оптимизировать процессы подготовки и сдачи регламентированной отчетности, сформировав большой план задач для дальнейшей автоматизации HR-функции.

«Внедрение отечественных решений по автоматизации устраняет риск сбоев, связанных с прекращением поддержки иностранных корпоративных систем, а также открывает новые возможности для углубленной автоматизации бизнес-процессов. Одновременно с этим критически важно уделять особое внимание вопросам безопасности и производительности внедряемых решений», – отметил директор департамента ИT и бизнес-процессов ГК Russ Игорь Коваль.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

ИТ-гигант пригрозил лишить программистов высокой зарплаты и карьерного роста, если они не вернутся с удаленки. Не сработало, офис остался пустым

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Власти будут субсидировать предприятиям до 50% затрат на покупку российского промышленного ПО

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Европа провела крупнейшие учения по отражению кибератаки из вымышленных стран

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Как скачать фотографии из зарубежных облачных хранилищ: инструкция для iCloud, Google Диска и других сервисов

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024