Больницы Санкт-Петербурга перейдут на ЕМИАС до конца 2025 года

Стационарные медицинские учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга в течение 2024 г. начнут переход на Единую медицинскую информационно-аналитическую систему – ЕМИАС. Это позволит эффективнее организовать электронное взаимодействие между всеми государственными больницами города, объединить данные о врачах и пациентах, повысить качество мониторинга ситуации в здравоохранении и, как итог – доступность медицинской помощи и качество жизни петербуржцев.

ЕМИАС разработана Департаментом информационных технологий Москвы. Функциональность системы позволяет автоматизировать учет и обработку медицинских данных, организовать электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, централизованно хранить и объединять информацию о пациентах, врачах, лекарствах и услугах, а также обеспечивает аналитику и мониторинг в сфере здравоохранения.

Решение о внедрении платформы в Петербурге принималось с учетом успешного опыта использования ЕМИАС в медицинских учреждениях Москвы. Столица близка Санкт-Петербургу по административно-территориальному устройству, а также уровню цифровизации услуг в целом.

«Сотрудничество между Москвой и Петербургом по этому проекту поможет обмениваться лучшими цифровыми практиками в сфере медицинского обслуживания, добиться схожего уровня цифровизации медицинских учреждений, синхронно обеспечивать наилучшее качество оказания помощи людям. Использование единой многофункциональной платформы облегчит работу врачей с документам, а для пациентов упростит доступ к государственной медицине», – сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Платформа обеспечит полное сопровождение пациента с момента его обращения к специалисту, а врачи получат доступ ко всем необходимым документам и информации о больных. Помимо этого, за счет взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта и голосового ввода решение предоставляет широкие возможности по сокращению бумажного документооборота, что позволит врачу уделить больше времени работе с пациентом.

ЕМИАС позволяет собрать сведения о пациенте в единую электронную медицинскую карту, где будет зафиксирована история посещений врачей, результаты исследований и анализов, другая важная информация. Обращаться к ней можно будет в онлайн-режиме.

Переход медучреждений Санкт-Петербурга на ЕМИАС начнется уже в этом году. При участии специалистов из Москвы первыми систему опробуют 15 стационарных медицинских центров, работы по внедрению системы уже начались. Далее результаты будут поэтапно масштабированы на остальные медучреждения с учетом их потребностей и специфики. В 2025 г. к платформе будут подключены все больницы города.

Одновременно с внедрением системы будет вестись обучение специалистов медучреждений, а также заработает единая городская служба технической и методической поддержки. Для медицинских работников будут разработаны инструкции по работе в системе, короткие ролики и интерактивные памятки по наиболее востребованным действиям.

Также прорабатывается вопрос перехода на ЕМИАС для поликлинического звена Санкт-Петербурга, что сделает платформу еще эффективнее. Соглашение по амбулаторно-поликлиническим учреждениям находится в стадии разработки в соответствии с протоколом о намерениях, заключенным правительством Санкт-Петербурга с правительством Москвы.