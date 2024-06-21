«АНТ Технолоджис» зарегистрировала в реестре российского ПО систему управления складом WMS ant LVision

«АНТ Технолоджис» объявила о внесении в реестр российских программ для ЭВМ системы управления складом WMS ant LVision, регистрационный №2024660443 от 6 мая 2024 г.

WMS-система ant LVision разработана компанией «АНТ Технолоджис» на базе единого программного ядра с WMS Logistics Vision Suite, построена на архитектуре Logistics Vision Suite и заключает в себе передовой опыт европейского лидера разработки программных средств в области логистики – Mantis Informatics S.A. WMS ant LVision является программной реализацией, учитывающей специфику российского рынка: нивелированы риски применения санкционной политики путем возможности использования открытых операционных систем и СУБД (AstraLinux, PostgreSQL, PostgresPro и продаж лицензий на собственное ПО от российской ИТ-компании); проведена программная и процессная адаптация под российский рынок и законодательство; реализована поддержка работы с маркетплейсами, работающими на территории РФ; включена поддержка специфики обработки товаров и взаимодействие с ФГИС: «Честный Знак», ЕГАИС, «Меркурий», «Зерно»; содержит развитый инструментарий управления производительностью KPI Monitoring; сертифицирована в соответствии с ГОСТ Р 59282-2020 «Системы управления складом. Функциональные требования»; центр компетенций для запуска проектов, техподдержки и развития находится полностью на территории России; качество оказываемых услуг сертифицировано в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001.

Компания «АНТ Технолоджис» продолжает выполнять взятые на себя обязательства по поддержке и обновлению внедренных ранее проектов на базе WMS Logistics Vision Suite.