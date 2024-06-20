В Находке установили энергоэффективное освещение

«Ростелеком» модернизировал систему уличного освещения в Находке. Крупный приморский город-порт стал первой территорией в регионе, где реализован энергосервисный проект с автоматизацией управления световыми объектами и новейшим программным обеспечением. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Мероприятия направлены на повышение энергетической и экономической эффективности муниципалитета и организацию безопасной и комфортной городской среды для жителей. По прогнозам компании, оцифровка световой инфраструктуры позволит городу в перспективе экономить более 65% бюджета, который тратится на освещение улиц.

Находка — третий по численности населения город Приморского края. Для улучшения условий жизни горожан и привлечения туристов правительство региона активно развивает его территорию. Реновация объектов городского освещения с применением передовых технологий затронула центральные улицы, внутриквартальные территории и дворы частного сектора.

Ростелеком В Находке установили энергоэффективное освещение

К реконструкции устаревшего затратного оборудования приступили в августе 2023 г. Сейчас модернизация полностью завершена: в Находкинском городском округе установлено 4,4 тыс. новых энергосберегающих светодиодных светильников и 95 шкафов управления наружным освещением (ШУНО). Все световые точки подключены к единой автоматизированной системе наружного управления (АСУНО), благодаря чему можно настроить работу фонарей по времени суток и создавать различные сценарии освещения в зависимости от сезонности и погодных условий.

«Энергетика Приморья сегодня находится на этапе серьезной трансформации. В крае реконструированы десятки подстанций и построены новые. Заменены сотни километров сетей, идет масштабная модернизация электростанций. Развитие напрямую связано с внедрением новых технологий, ростом распределительной генерации, конвергенцией с другими отраслями. Мы также присматриваемся к переходу городских коммунальных служб на рельсы интеллектуальных систем управления и контроля систем наружного освещения. Пилотным городом, где провели замену изношенной энергетической инфраструктуры на передовые энергосберегающие технологии освещения стал Находкинский городской округ», — сказал министр энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев.

Помимо Находки новые светильники появились на улицах окрестных поселков Южно-Морского, Ливадии, Врангеля, села Душкино и вдоль дороги на бухту «Прозрачная», известной среди местных жителей как Рица.

Проект по модернизации наружного освещения реализован за счет собственных инвестиций компании. При этом всю финансовую нагрузку и риски компания берет на себя, освобождая заказчика от каких-либо вложений.

«Находка является не только транспортно-логистическим узлом, но и имеет огромный туристический потенциал. Каждое лето в наши бухты приезжают отдыхать порядка 500 тыс. туристов. Но в первую очередь мы стараемся создать благоприятную среду для горожан. Благодаря участию в энергосервисном проекте “Ростелекома” мы смогли полностью реализовать концепцию “умного освещения” без ущерба для городского бюджета. Компенсировать затраты подрядчика мы сможем постепенно — за счет средств, сэкономленных на эксплуатации нового оборудования», — отметил заместитель главы администрации Находкинского городского округа — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Антон Шевченко.

В рамках проекта провайдер создал виртуальную копию сетей с топографической привязкой элементов системы освещения к карте города. «Цифровой двойник» системы поможет коммунальным службам удаленно проводить детальное обследование всей линии электропередач через веб-интерфейс на смартфоне. Дистанционное управление позволит оперативно получать подробную информацию о техническом состоянии каждого светильника, опоры или силовых линий.

Цифровизация системы освещения дала специалистам быстрый доступ к контролю поступающей нагрузки, инструкциям и паспортам оборудования, отслеживанию сроков гарантийных обязательств и технического обслуживания. Показания с приборов учета электроэнергии автоматически передаются в ресурсоснабжающую организацию. Применение системы управления и мониторинга, а также увеличение производительности оборудования и переоценка стоимости его амортизации позволит администрации города дополнительно сэкономить в бюджет до 15% в год.

«Цифровые решения в сфере энергоэффективности активно внедряются по всей стране и уже зарекомендовали себя, в том числе и на Дальнем Востоке. Такие системы являются важным шагом на пути к созданию умных городов: они позволяют оптимизировать энергопотребление и эффективно управлять уличным освещением, а также создают удобную и безопасную городской среду для жителей. Уже получены предварительные результаты: только за май 2024 г. новое световое оборудование стало потреблять в 2,65 раза меньше энергоресурсов по сравнению с маем 2022 г. Это позволило сократить затраты на электроэнергию на 68%», — сказал директор по цифровым регионам ДФО «Ростелекома» Руслан Тулаганов.

Технология апробирована во многих российских регионах и имеет большой потенциал для развития. На Дальнем Востоке цифровые энергоэффективные проекты уже показали свою эффективность в Якутии и Хабаровском крае. Реализованный комплекс мероприятий в Находке позволит не только снизить энергопотребление, но и улучшить качество освещения, уменьшить затраты на обслуживание и продлить срок службы светового оборудования.